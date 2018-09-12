  • BIST 2.034,22
  • Altın 791.36166
  • Dolar 13.5928
  • Euro 15.5462
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Ankara Sincan Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Sincan'daki semt pazarlarının nerede olduğu merak ediliyor. Ankara Sincan'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? İşte Ankara Sincan Semt Pazarları...  
Ankara Sincan Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Sincan'daki semt pazarlarının nerede olduğu merak ediliyor. Ankara Sincan'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? İşte Ankara Sincan Semt Pazarları... Sincan Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Sincan Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz... 

 Ankara Sincan Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler  

 

  GÜN                          PAZARIN ADI                                           PAZARIN ADRESİ

Pazartesi          İstasyon Mahallesi Semt Pazarı              /    Edip Sokak ile Erkut Sokak Arası

 

Pazartesi          G.O.P. Mahallesi Semt Pazarı                 /   G.O.P Mahallesi Gamzeli Sokak

 

Salı                   Tandoğan Mahallesi Semt Pazarı           /    Vakit Sokak ile Ata Caddesi Arası

 

Salı                   Osmanlı Mahallesi Semt Pazarı             /    Osmanlı Mahallesi Hürriyet Caddesi 

 

Salı                   Temelli İstiklal Mahallesi Semt Pazarı    /     İstiklal Mahallesi Mezarlık Üstü

 

Çarşamba         Ulubatlı Hasan Mahallesi Semt             /     Ulubatlı Hasan Mahallesi Anıt Caddesi ile Candan Sokak Arası

 

Çarşamba         Yenikent Semt Pazarı                            /     Menderes Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Yanı

 

Perşembe         Plevne Mahallesi Semt Pazarı               /    Destek Sokak ile Gökhan Sokak Arası

 

Cuma                Mevlana Mahallesi Semt Pazarı            /    Mevlana Mahallesi İmam Hatip Lisesi karşısı

 

Cumartesi         Yunus Emre Mahallesi Semt Pazarı      /     Yunus Emre Mah. Devrimler Caddesi 

 

Cumartesi         Yenikent Merkez Semt Pazarı               /     Mustafa Kemal Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Belediye Hizmet Binası Karşısı

 

Pazar               Törekent Mahallesi Semt Pazarı            /     Törekent Mahallesi Muhtarlık Binası Yanı

 

Pazar               Pınarbaşı Mahallesi semt Pazarı          /      Pınarbaşı Mah.Yaşar Kemal Cad. Palamut Sokak arası

 

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beypazarı'nda avcılara denetim09 Şubat 2022 Çarşamba 01:25
  • Başkan Altınok, Cumhuriyet Kulesi'nde incelemelerde bulundu09 Şubat 2022 Çarşamba 00:27
  • Hız çifti soğuklarda da sokak hayvanlarını unutmuyor09 Şubat 2022 Çarşamba 00:26
  • Gençlik ve Spor Merkezi ile Kültür ve Sanat Merkezleri genç yetenekleri keşfediyor09 Şubat 2022 Çarşamba 00:24
  • Nurullah Akçayır, 41’inci sanat yılına özel konserini Keçiören'de verdi09 Şubat 2022 Çarşamba 00:22
  • Sincan Belediyesi zabıta ekipleri denetimde09 Şubat 2022 Çarşamba 00:21
  • Ankara Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda Metin Özel güven tazeledi09 Şubat 2022 Çarşamba 00:20
  • Özel gereksinimli bireylerle resim yaptılar09 Şubat 2022 Çarşamba 00:19
  • Meteorolojiden Ankara için sağanak uyarısı08 Şubat 2022 Salı 12:43
  • Ankara'da sosyal yardım alan ailelere 3'üncü doğal gaz ödemesi yapıldı08 Şubat 2022 Salı 04:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti