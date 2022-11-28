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Ankara Sincan'da emlak dolandırıcılığı mağdurları suç duyurusunda bulundu

Ankara Sincan’da bir kooperatiften ev alan birçok kişi aslında aynı evlerin başkalarına satıldığını öğrendi. Soluğu savcılıkta alan 150 kişi suç duyurusunda bulunarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.
Ankara Sincan'da emlak dolandırıcılığı mağdurları suç duyurusunda bulundu

Sincan’ın Alcı Mahallesi'ndeki bir kooperatiften ev alan 150 kişi, son 4 yıl içinde farklı tarihlerde evlerin başkalarına da satıldığını öğrendi. Hayatlarının şokunu yaşayan vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi için savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. 

 “BİR DAİRENİN BİRÇOK SAHİBİ VAR” 

Kooperatif mağdurlarından biri olan Rıza Özen, “Benden 1 hafta önce benim aldığım evin başkasına satıldığını öğrendim. Kooperatif başkanının imzasıyla aynı evler başkalarına satılmış. Bir dairenin birçok sahibi var. Mağduriyetimizden dolayı kooperatif başkanı ile görüşünce ev satışlarında hata olduğunu kabul ediyor. ‘Paranızı ödeyeceğim’ diyor fakat henüz bir ödeme yapılmadı. Burada bir dolandırıcılık ve mağduriyet söz konusu. Çünkü birden çok kişiye yapılan bu satışlar kooperatif başkanının imzası ile gerçekleşiyor. Buradaki evler noter aracılığı ile satılıyor. Notere bu durumu sorduğumuzda ise burada bir satışın olmadığını sadece tasdik işlemi yapıldığını söylüyorlar. Bir açık kullanarak bir evi birçok kişiye satıyorlar” dedi.

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 “ALDIĞIM EV 7 KİŞİYE DAHA SATILMIŞ” 

Kooperatiften 20 Nisan 2022’de aracını satarak ev aldığını belirten Arda Çirkin konuyla ilgili, “Evimi aldıktan yaklaşık 2 hafta sonra bir internet sitesinin satış ilanında gördüm. Benim satın aldığım kişi değil bir başkası satıyordu evi. Tabi hemen aradım satıcıyı ama ulaşamadım. Ben evi satın aldıktan 5 ay sonra başkasına satmışlar. Öğrenir öğrenmez kooperatif başkanına ulaşmaya çalıştım fakat hiçbir şekilde telefonlarımı açmadı. Son görüşmemizde de bana mağduriyetin giderileceğini, mükerrer bir satış olmadığını ve diğer üyelerin istifa ettiğini söyledi. Bizim gibi mağduriyet yaşayan insanlar bir araya gelerek bir WhatsApp grubu kurduk. Burada öğrendim ki aldığım ev 7 kişiye daha satılmış. Sorunlarımızın ve mağduriyetimizin çözülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

 “HER ŞEYE RAĞMEN SATIŞLAR DEVAM EDİYOR” 

Satın aldıkları evlerin satışını bir şebekenin yaptığını belirten Özgür Kaya, “Buradaki evleri satmaya çalışan emlakçıların da burada mükerrer satışlar yaptığı konusunda bilgi edindik fakat her şeye rağmen satışlar devam ediyor. Bize evleri satanlar telefonları açmıyor. Satıcılara ulaşabilen arkadaşlarımıza da ‘haftaya Salı vereceğim, önümüzdeki Çarşamba size para vereceğim’ diyerek hala kandırmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu. 

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