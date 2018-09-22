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Ankara Su Kesintisi 25 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 25 Kasım 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 25 Kasım 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 25 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 25 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 25 Kasım 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

25 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.11.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 25.11.2022 18:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Altun çanak,Golbek ve Çeltek Mahallelerinin su depolarinda yapilacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 25/11/2022 saat 08:00 ile 18:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Altunçanak, Golbek ve Çeltek Mahallelerinin

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.11.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 25.11.2022 13:00:00
Detay: Terfi istasyonunda meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Temelli Cumhuriyet Mahallesi, Gazi Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi Tamamı.

Arıza Tarihi: 25.11.2022 10:40:00
Tamir Tarihi: 25.11.2022 15:00:00
Detay: Mustafa Kemal Mahallesi 310 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: 204.sk, 205.sk, 206.sk, 207.sk, 208.sk,13.cd,ve 15.cd

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