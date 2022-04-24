Ankara Toplu Taşımacılar Derneği (ANTAD) Başkanı Cemal Baltacı: "Yüzde 20 fiyat artışı yapıldı"

Ankara Toplu Taşımacılar Derneği (ANTAD) Başkanı Cemal Baltacı, Kovid-19’un servisçilerde açtığı yaraların girişimler sonucu sarıldığını belirterek, “Yüzde 20 fiyat artışı yapıldı. Kamu hizmetleri için geçmişe dönük fiyat farkı hakkı kazandık” dedi.

Ankara’da okul ve personel servis taşımacılığı hizmeti veren taşıma şirketlerinin üyesi olduğu Ankara Toplu Taşımacılar Derneği’nce (ANTAD) düzenlenen iftar programında, çok sayıda siyasetçi, bürokrat, iş insanı ve sektör temsilcisi bir araya geldi.

GENİŞ BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Çankaya’da bir restoranda düzenlenen programa AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ağır Ceza Hakimi Gökhan Günaydın, Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Sert, İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Adnan Beker, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ebubekir Kipel ve Murat Akça, Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş ve çok sayıda dernek üyesi firma, sektör temsilcisi ve davetli katıldı.

“PANDEMİDE SEKTÖR DURMA NOKTASINA GELDİ”

ANTAD Başkanı Cemal Baltacı, programda yaptığı konuşmada sektördeki sorunlara ve girişimleri sonucu alınan kazanımlara ilişkin bilgi verdi. Pandemi döneminde en fazla olumsuz etkilenen sektörler arasında olduklarını belirten Baltacı, “Büyük oranda gelir kaybı yaşadık, adeta sektör durma ve iflas noktasına gelmişti. Faaliyetine devam eden üyelerimiz yeni yatırımlar yapamadı. Akaryakıt fiyatlarındaki öngörülmeyen artışın eklenmesiyle birçok arkadaşımız iş yapamaz hale gelmiş, cezai müeyyidelerle karşılaşmış ve teminatları tek taraflı yakılıyordu” dedi.

KAZANIMLARINI AÇIKLADI

Sektördeki sıkıntıların ardından yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini kaydeden Baltacı şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası başta olmak üzere birçok kurumla bu sorunlarımızla alakalı birçok kurumla görüşme sağladık. Görüşmeler sonunda servis ücretlerine, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı için yüzde 20 fiyat artışı yaptık. Bunun yanı sıra kamu kurumlarında oluşan zararlarla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’la yaptığımız görüşmede, kendisinin girişimleri neticesinde yapılan kamu hizmetleri için geçmişe dönük fiyat farkı kondu. Buradan tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Devam eden işler için ise fiyat farkı, teminatı kaybetmeden sözleşme feshi veya sözleşme devri gibi 2022 yılı adına olumlu sonuçlar aldık.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-