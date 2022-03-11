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Ankara Tuhafiye Odası Başkanı Raşit Kanık, zincir marketlere sınırlama getirilmesini istedi

Zincir marketlerin birçok ürünü satması nedeniyle esnafın zorda kaldığını belirten Ankara Tuhafiye Odası Başkanı Raşit Kanık, zincir marketlerde gıda ve temizlik maddeleri dışındaki ürünlerin satışına bir sınırlama getirilmesi konusunda çağrıda bulundu.
Ankara Tuhafiye Odası Başkanı Raşit Kanık, zincir marketlere sınırlama getirilmesini istedi

Ankara Tuhafiye Parfümeri ve Billuriyeciler Esnaf Odası Başkanı Raşit Kanık, haksız rekabetin önlenmesi ve esnaf ve sanatkarın korunması adına A'dan Z'ye her ürünü satan süpermarket ve zincir marketlerde satılacak ürün türlerine sınırlama getirilmesi gerektiğini kaydetti. 

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Türkiye'de sayı ve şubeleri her geçen gün artan market ve zincir marketlerin esnafı bitirme noktasına getirdiğini belirten Oda Başkanı Kanık, "Neredeyse her sokak ve caddede yer alan ve her geçen gün sayıları artan süpermarketler ve zincir marketlerin temel gıda maddesi ve temizlik maddesi dışında konfeksiyondan kozmetiğe, mobilyadan elektroniğe, kırtasiyeden oto lastiğine kadar her ürünü satması nedeniyle ve bu durumda özellikle odamız meslek gruplarından olan züccaciye, parfümeri, kozmetik ve iç giyim gibi sektörlere çok fazlaca yer vermesi, esnafımızı oldukça mağdur etmiştir" dedi. 

“SİFTAH YAPMADAN DÜKKAN KAPATIYORUZ”
Ayrıca esnafın ekonomik krizin ağır faturasıyla da karşı karşıya kaldığını belirten Kanık, "Son dönemde ülke yaşamında derinden etkiler yaratan ekonomik kriz esnafı da olumsuz etkiledi. Esnafımız siftah yapmadan dükkanı kapatıyor. Sürekli yükselen döviz kurları, girdi maliyetlerindeki aşırı yükseliş, vergi, SGK primi, akaryakıt fiyatlarındaki aşırı artış ve elektrik faturalarına gelen yüksek zamlar, küçük esnaf için kanayan bir yaraya dönüşmüştür. Esnafımıza bir darbe de hızla büyüyen e-ticaret pazarı vurmuştur. Dünyayı etkisi altına alan pandeminin halen de etkilerinin devam ediyor olması yaşam koşullarımızı da değiştirmeye başlamış ve günlük yaşantımızda e-ticaret sitelerinden satışa dayalı sistemlerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu da en ufak ihtiyacın bile yerimizden kalkmadan ayağımıza kadar gelen hizmet tarzının oluşmasına sebep olmuş, dükkanında müşteri bekleyen küçük esnafın da işlerini iyice azaltmıştır." ifadelerini kullandı.

“KEPENK KAPATMA DURUMUNA GELDİK”
Kanık, "Zaten ekonomik krizle boğuşan esnafımız, gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra her türlü ürünü satan tekelleşmiş marketler yüzünden, sadece kendi işini yapan esnafımız rekabet edemez hale, hatta kepenk kapatma durumuna gelmiştir. Bu tür marketlerin satış yaptıkları ürünlere bir sınırlama getirilmesi artık zorunluluk arz etmektedir. 

Ankara Tuhafiye, Parfümeri ve Billuriyeciler Esnaf Odası olarak, pandemi döneminde marketlerde bir süre uygulandığı gibi bazı ürünlere belirli günlerde ya da tam süreli sınırlama getirilmesi halinde küçük esnafın bir nebze de olsun ekonomik açıdan rahatlamasına yardımcı olacağını düşünmekteyiz. İvedilikle Perakende Yasasının güncellenmesi, her ürünün satışının marketlerde yasaklanmasını sağlayacak bir düzenlemenin getirilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımıza market, zincir market ve AVM'ler yerine ekonomimizin temel direği mahalle ya da sokak esnafından alışveriş yapılması çağrısında bulunmak istiyorum" dedi. 

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