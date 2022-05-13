Ankara Üniversitesi’nde 6 yıl önce yasaklanan “inek bayramı” yeniden kutlandı

Ankara Üniversitesi’nde 6 yıl önce İslami değerleri aşağıladığı için yasaklanan “inek bayramı” yeniden kutlandı. Etkinliğe bazı öğrenciler tepki göstererek, suç duyurusunda bulundu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde her yıl geleneksel olarak kutlanan, ancak İslami değerleri aşağılaması ve istihza etmesinden dolayı son yıllarda büyük tepki toplayan "İnek Bayramı" 6 yıl aradan sonra yeniden kutlandı. Etkinliğe Cebeci Kampüsü Müslüman öğrenci toplulukları tepki gösterdi. Etkinliğin rezalet ötesi olduğunu açıklayan Müslüman öğrenci toplulukları, etkinliği gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda bulundu.



REZALET ÖTESİ

Konu hakkında kampüs önünde Cuma namazı çıkışı bir açıklama yapan Cebeci Mescid Topluluğu, inek bayramı adı altında yapılan etkinliklerin rezalet ötesi olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, “Üzerinde bulunduğumuz Anadolu coğrafyası, tarih boyunca birbirinden farklı birçok medeniyeti bünyesinde barındırmıştır. 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapıları Müslümanlara açılmış, 1453 yılında İstanbul’un fethiyle Müslümanların hükümranlığı perçinlenmiştir. Hakikat bu olmakla beraber özünden ve fıtratından uzaklaşmış bazı kesimler, Müslümanların bu topraklardaki mevcudiyetini yıllardan beri içine sindirememekte, İslam’la ve İslam’ın değerleriyle, alay etmeyi kendilerine vazife etmiş bulunmaktadırlar.”

İSLAMİ DEĞERLERLE ALAY EDİLİYOR

“Söz konusu bu güruh, her fırsatta gizli veya açık İslam düşmanlığı yapmakta ve İslamiyet'in şiâr kabul ettiği bazı esas ve kıymetleri kendilerine mizah malzemesi edinmektedir. Bu etkinliklerde, cübbe ve sarık giydirilen bir kişi sahneye çıkmakta ve inek duası' adı altında alayvari bir konuşma yapmaktadır. İslamiyet'in şiârından ve temel esaslarından olan cübbe, sarık ve imamlık ile açıkça istihza edilmekte, toplumun büyük bir kesiminin inanç değerleri tahkir edilmektedir.”

SUÇ DUYURUSU ÇAĞRISI

“Bizler, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsündeki Müslüman Gençler olarak değerlerimize yapılan bu saldırıyı asla kabul etmediğimizi ve kınadığımızı bildiriyor, tepkimizi ifade etmek adına burada toplanmış bulunuyoruz. Bu utanç verici hadisenin bir daha yaşanmaması adına yetkilileri göreve davet ediyoruz. Başta sahneye imam kıyafetiyle çıkan kişi olmak üzere etkinliği düzenleyenler hakkında savcılığa toplu olarak suç duyurusunda bulunacağımızı ilan ediyoruz. Peygamber Efendimizin (s.a.s) şu hadis-i şerifini hatırlatarak; herkesi bu konuda hassasiyet göstererek suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz.”

"Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir.”

Osman Akdoğan/İLKSAYFA