Ankara Üniversitesi’nde Başörtülü Hukuk Öğrencilerinin taciz ve baskılara maruz kaldığı öne sürülüyor

AÜ Cebeci Yerkeşkesi’nde başörtülü öğrencilerin, bazı akademisyenlerin sözlü taciz ve baskılarına maruz kaldığı, özellikle bir öğretim görevlisinin başörtülü Hukuk öğrencilerine “Hakime başörtüsü yakıştırmıyorum” şeklinde laflar ettiği ileri sürülüyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Cebeci Yerleşkesi’nde, başörtülü öğrencilerin bir süredir bazı öğretim görevlileri tarafından sözlü taciz ve baskılara maruz kaldığı iddia edildi. Konuyla ilgili olarak Ankara Hukuk İstikâmet Topluluğu ile Hareket ve Adalet Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden yazılı birer açıklama yaptı.

“KAMUDA BAŞÖRTÜLÜ GÖRMEK İSTEMİYORUM”

Yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: "Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde geçtiğimiz bir ay içinde Müslüman öğrenciler olarak inancımız üzerinden sözlü tacize, aşağılamaya ve çirkin ifadelere maruz kalmaktayız. (Hukuk) Fakültemizde ders işlenirken konudan bağımsız bir şekilde öğretim görevlisi tarafından 'kamuda başörtülü memur görmek istemiyorum. Polise, hakime başörtüsü yakıştırmıyorum' ifadeleri, diğer fakültemizde ise sınıfta tek tesettürlü öğrencinin bulunduğu bir derste 'Başörtüsünü neden takıyorsunuz? Neden farz? Başörtülü biri anlatsın.' ifadeleri kullanılmış akabinde arkadaşımızın cevabı ‘Sesini yükselt, duyamıyorum. Öne doğru gel’ emirleriyle provoke edilmiş, ardından 'Ben bu kadınlara çok üzülüyorum. Nasıl kendini ezdirmeye, baskılamaya, örtülmeye bu kadar istekli olurlar?' ifadeleri ile birlikte inancımız kendilerince tahkir edilmeye çalışılmıştır.”

MUHAFAZAKÂR ÖĞRENCİLERDEN ÇAĞRI

“Mazide kalmadığının göstergesi olan ve toplumsal barışı bozan bu ifadelere, başörtüsü ve inancı nedeniyle nefret suçuna maruz kalan, belli meslek gruplarına yakışmadığı ifade edilen ve dahi eşitliğe aykırı bir şekilde bu mesleklerden men edilmesi gerektiği konuşulan, cümlelerin muhatabı Müslüman öğrenciler olarak artık ‘DUR’ diyoruz! Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde hala bu gerici ve yobaz zihniyetin barınmasını istemiyoruz. Toplumu alenen kin ve nefrete teşvik edip provokasyonla tahrik eden bu zihniyet eşitlik ilkesine aykırı bir duruştadır. Bugün bu eşitlikten uzak zihniyetin karşısında durmak yarın başka yerlere sıçramasını da engelleyecektir."

“İNCELEME BAŞLATILDI”

Söz konusu paylaşımın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından sözlü tacizde bulunan ve başörtülü öğrencilere baskı kurmaya çalışan öğretim görevlileri hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

ÜLKÜCÜ ÖĞRENCİLERE SALDIRI

Öte yandan aralık ayı başında Cebeci Yerleşkesi’nde PKK sempatizanları, eylemlerine tepki gösteren Ülkücü öğrencilere saldırmış, olayda bazı öğrenciler yaralanmıştı. Ülkücü öğrenciler olay sonrası yaptıkları açıklamada “Yükseköğretim kurumlarında terör propagandası yapan, İmralı’daki caninin adını sloganlarla ananlar asla öğrenci olduklarını iddia edemezler! Vatanının ve millerini canından çok seven öğrenciler olarak bu tip terör eylemlerine asla göz yummayacağımızı belirtiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA