Karlı bir Ankara sabahına uyanan Ankaralı vatandaşları Ankara Valiliği uyardı.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Ankara’nın güney ve doğusunda (Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Bala, Gölbaşı, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren) yoğun kar yağışı beklendiğinden vatandaşlarımızın meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." dedi.
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