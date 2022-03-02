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Ankara Valiliği uyardı!

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada akşam saatlerinden itibaren kar yağışından etkilenecek ilçeler açıklandı.
Ankara Valiliği uyardı!

Karlı bir Ankara sabahına uyanan Ankaralı vatandaşları Ankara Valiliği uyardı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Ankara’nın güney ve doğusunda (Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Bala, Gölbaşı, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren) yoğun kar yağışı beklendiğinden vatandaşlarımızın meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." dedi. 

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