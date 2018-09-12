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Ankara Yenimahalle Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Yenimahalle'deki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Yenimahalle'deki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? İşte Ankara Yenimahalle Semt Pazarları... 
Ankara Yenimahalle Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Yenimahalle'deki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Yenimahalle'deki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor?  İşte Ankara Yenimahalle Semt Pazarları... Yenimahalle Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Yenimahalle Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz... 

 Ankara Yenimahalle Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler 

  PAZARTESİ  KÜÇÜKMESA SEMT PAZARI    YENİBATI MAHALLESİ 2026 CADDE İLE 2351 SOKAK ARASI
          
  PAZARTESİ  KARŞIYAKA SEMT PAZARI   KARŞIYAKA 5. VE 6. CADDE ARASI
          
  PAZARTESİ  AŞAĞI YAHYALAR SEMT PAZARI   AŞAĞI YAHYALAR MAH. 979 İLE 980-986. SOKAK ARASI
          
  SALI  ATA MAHALLESİ SEMT PAZARI   ATA MAHALLESİ MAVİ YILDIZ CADDESİ 3768. SOKAK
          
  SALI  İNÖNÜ SEMT PAZARI   İNÖNÜ MAH. 1617 CAD. İLE 1793–1794 SOKAK ARASI
          
  SALI  GAZİ MAHALLESİ SEMT PAZARI   GAZİ MAHALLESİ POLATLI CADDE ÜZERİ
          
  SALI  SUADİYE SEMT PAZARI   YENİMAHALLE SUADİYE CADDESİ ÜZERİ
          
  SALI  MACUN MAHALLESİ SEMT PAZARI   MACUN MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI ALTI 204. CADDE
          
  ÇARŞAMBA  KENTKOOP SEMT PAZARI   KENTKOOP MAHALLESİ 1843 İLE 1844 SOKAK ARASI
          
  ÇARŞAMBA  ANDAÇ SEMT PAZARI   UĞUR MUMCU MAH. 1612. CAD. İLE 1617 CAD. KÖŞESİ
          
  ÇARŞAMBA  YENİMAHALLE ÇARŞAMBA SEMT PAZARI   YENİMAHALLE İVEDİK CADDESİ ASIM BEY SOK. İLE AŞIK ÇELEBİ SOK.
          
  ÇARŞAMBA  ŞENTEPE KAPALI SEMT PAZARI   ŞENTEPE AYDAN CADDE – KARAHÖYÜK CAD. ARASI
          
  PERŞEMBE  ERGAZİ SEMT PAZARI   ERGAZİ MAH. 1826 SOKAK İLE 1828 SOKAK ARASI
          
  PERŞEMBE  ABDURRAHMAN OĞULTÜRK SEMT PAZARI   K.HAMAM CADDESİ 483 SOK. İLE MİDYAT SOK. ARASI
          
  PERŞEMBE  YAKACIK SEMT PAZARI   YAKACIK MAHALLESİ 4000 SOKAK İLE 3589 SOKAK ARASI
          
  CUMA  KARDELEN SEMT PAZARI   KARDELEN MAHALLESİ 2026 CAD. İLE 2040 SOKAK KÖŞESİ
          
  CUMA  VARLIK SEMT PAZARI   VARLIK MAHALLE MUHTARLIĞI YANI – YAYIN SOKAK
          
  CUMA  DEMETEVLER SEMT PAZARI   DEMETEVLER 360. CAD. İLE 361 CAD. ARASI
          
  CUMA  PAMUKLAR MAHALLESİ SEMT PAZARI   PAMUKLAR MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO: 37 ŞENTEPE
          
  CUMARTESİ  BATI SİTESİ SEMT PAZARI   BATI SİTESİ MAHALLESİ 2026 CAD. İLE 2336–2340 SOKAK ARASI
          
  CUMARTESİ  TURGUT ÖZAL MAHALLESİ SEMT PAZARI   TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2164. CADDE 2168. SOKAK
          
  CUMARTESİ  SERHAT MAHALLESİ SEMT PAZARI   SERHAT MAHALLESİ 1297. CADDE 1307. SOK. İLE 1312. SOK. ARASI
          
  CUMARTESİ  KALETEPE SEMT PAZARI   KALETEPE MAHALLESİ 854. SOK. İLE 862. SOKAK ARASI
          
  CUMARTESİ  ÇAMLICA SEMT PAZARI   DEMET LALEGÜL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ YANI 123 CAD. ÜZERİ
          
  PAZAR  BATIKENT KAPALI SEMT PAZARI   BATIKENT BAŞKENT BULVARI 1994. SOK. İLE 1995 SOKAK ARASI
          
  PAZAR  YENİMAHALLE PAZAR PAZARI   YENİMAHALLE İVEDİK CADDESİ ASIM BEY SOK. İLE AŞIK ÇELEBİ SOK.
          
  PAZAR  KUZEY YILDIZI MAHALLESİ SEMT PAZARI   KUZEY YILDIZI MAHALLESİ MUHTARLIĞI ÖNÜ 4135. CADDE

 

YENİMAHALLE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ:

BELEDİYE HİZMET BİNASI 3. KAT    

SEKRETERLİK: 315 40 13 / PAZAR DENETİM BÜRO: 526 24 79

 

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