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Ankara'da 24 saat ulaşım uygulaması tekrar başladı

Ankara’da 24 saat ulaşım uygulamasına 29 otobüs hattında 112 araçla tekrar başlandı. Saat 01.30, 03.30 ve 05.30’da belirlenen semtlerden karşılıklı hareket eden otobüsler, ihtiyaca göre yeniden düzenlenebilecek. 
Ankara'da 24 saat ulaşım uygulaması tekrar başladı

Ankara’da salgın nedeniyle ara verilen 24 saat ulaşım uygulaması yeniden başladı. Geçtiğimiz günlerde 29 farklı hatta çalışmaya başlayan EGO Genel Müdürlüğüne bağlı 112 adet otobüs, gece yarısından itibaren sabaha kadar, Başkentlilere toplu taşıma hizmeti vermeyi sürdürecek. 24 saat toplu taşıma hizmetinin yeniden başlatılmasından dolayı vatandaşlar memnun.

3 SERVİS ATILACAK 
Ulus-Kızılay duraklarından karşılıklı başlatılan gece seferleri, şimdilik 29 gece servis güzergâhında, 112 otobüs ile yapılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüsler, saat 01.30, 03.30 ve 05.30 aralıklarında belirlenen semtlerden karşılıklı hareket ediyor.

İHTİYACA GÖRE YENİDEN DÜZENLENEBİLECEK 
Pandemi döneminde yaşanan yolcu sayısının yüzde 84 azalması nedeniyle Ankara’da gece seferleri 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla durdurulmuştu. Kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte 21 Eylül 2021 tarihinden itibaren en son saat 01.30’da hareket ediyordu. Toplu taşımadaki son gece düzenlemesi ile EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüsler 26 Mart 2022 Cumartesi günü 00.00 itibarıyla saat 01.30, 03.30 ve 05.30 aralıklarında belirlenen semtlerden ve Ulus-Kızılay duraklarından karşılıklı olarak hareket etmeye başladı. Sefer sayıları ihtiyaca göre azaltılıp çoğaltılabilecek. Başkentliler, gece ulaşımının yeniden başlatılmasından dolayı sosyal medya üzerinden memnuniyetini dile getiriyor. 

SEMT, GÜZERGÂH VE SEFER SAATLERİ 
Gece sefer yapmaya başlayan toplu taşıma araçlarının semt, güzergah ve sefer saatleri şöyle: 
- 107-6 Ulus- Gölbaşı TOKİ- Gölbaşı
(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 155-6 Ulus - Sokullu - Atatürk Sitesi
(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 183-6 Ulus - Sinan Cad. - Dikmen
(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 185-6 Ulus - Oran Sitesi
(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 201-6 Batıkent-Demetevler-Yenimahalle-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
(03:00,04:30) Kızılay (03:30,05:00) Semt
- 253-6 Kızılay - İncirli - Atapark
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00 ) Semt
- 261-6 Kızılay - Kasalar
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 266-6 Kızılay - Ulus - Sanatoryum Cad. - Bağlum
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 279-6 Kızılay - Yükseltepe
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 284-6 Kızılay - Esertepe - Ovacık
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 288-6 Kızılay - Refik Saydam Cad. - Ovacık
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 318-6 Ulus - Sıhhiye - Kızılay - Bağcılar
(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 321-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Karapürçek - Beşikkaya - Başak Mah. - Altmışevler (00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 334-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Mamak - Boğaziçi - Akşemsettin - Zirvekent (00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 341-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Ege Mah. - Misket Mah.
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 355-6 Kızılay - Sıhhiye – Ulus Zerdalitepe - Yeşilbayır - Mamak
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt
- 403-6 Gülpınar - Güneşevler - Altınpark - Kızılay - Atakule - Birlik Mah.
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt
- 415-6 Aktepe - Yeşiltepe - Ulus - 15 Temmuz Kızılay M.İ. Meydanı
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt
- 439-6 Pursaklar - Ayyıldız Mah. - Ulus - Kızılay
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt
- 454-6 Örnek - Kızılay - Öveçler - Lizbon Cad.
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt
- 481-6 Uyanış - Asfalt - Kızılay - Balgat - Ceyhun Atuf Kansu Cad.
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt
- 482-6 Uyanış - Hacıkadın - Ulus - Kızılay
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt
- 486-6 Yıldırım Beyazıt Üniv. - Dumlupınar - Saray - Ulus - Sıhhıye
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt
- 504-6 Yenikent - Ortapınar Toki - İlksan Toki - Sıhhıye
(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt
- 510-6 Sincan - Sıhhiye
(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt
- 523-6 Sincan - Polatlı - 2. Cad. - Sıhhiye
(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt
- 525-6 Fatih - Plevne Mah. - Sıhhiye
(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt
- 540-6 Eryaman - Sıhhiye
(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt
- 602-6 Sıhhiye-Kızılay-Beytepe-Çayyolu-Yaşamkent
(03:00,05:00 ) Kızılay (02:00-04:00 ) Semt

 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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