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Ankara’da 311 Cami, itikaf için hazırlandı

Ramazan’ın son 10 gününde dünya işlerinden ilgiyi kesip camiye kapanarak yapılan itikafa, Başkent genelinde 311 camide girilebilecek. Bugün başlayacak itikaf süresi 1 Mayıs günü sona erecek.   
Ankara’da 311 Cami, itikaf için hazırlandı

Ramazan ayının en önemli sünnetlerinden biri olan itikaf ibadeti için Ankara genelinde 311 cami belirlendi. Başkent genelinde itikâf için hazırlanan camilerin listesine Ankara İl Müftülüğünün resmi internet adresi olan “https://ankara.diyanet.gov.tr”den ulaşılacak.  

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İTİFAKA BUGÜN GİRİLECEK 
İçerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının manevi iklimini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler, 22 Nisan Cuma yani bugün günü itikafa girecek. Cuma günü akşam namazıyla başlayacak itikâf, Arefe günü 1 Mayıs Pazartesi günü akşam namazıyla sona erecek. Ramazan’ın son 10 gününde gerçekleştirilen, sünnet bir ibadet olan itikaf, Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içerisinde kalmak ve camiye kapanarak ibadetle meşgul olmak anlamına geliyor. İtikâfa girenlere “akif” veya “mütekif” deniliyor. 

DÜNYEVİ İŞLERDEN UZAKLAŞILIYOR
Türk Dil Kurumu sözlüğünde "bir kenara çekilme, ortalıkta görünmeme.  Ramazan ayının son 10 gününe girdiğinde bütün dünya işlerini terk edip kendini bu konuda Allah için ibadete adamak ve kendini ibadet için camiye kapamak” olarak tanımlanıyor. İbadethanelerde dışarı çıkmadan, dünyevi bir şey konuşmadan, Kur’an-ı Kerim okuyup, zikir çekip, ibadet ve tefekkür ederek Allah’a yaklaşılmaya çalışılan itikaf, “Müslümanların kendisini yenilemesi için bir zaman dilimi ve diriliş” ifadeleriyle değerlendiriliyor.

İTİKAF NASIL YAPILIR?
İtikâfa giren kişi camide yer- içer, uyur ve ihtiyacı olan tüm şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. 
Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur.

311 CAMİ İTİKAF İÇİN HAZIRLANDI
Altındağ’da 20, Ayaş’ta 4, Beypazarı’nda 11, Çankaya’da 11, Çubuk’ta 8, Elmadağ’da 18, Etimesgut’ta 21, Evren’de 17, Gölbaşı’nda 7, Güdül’de 1, Haymana’da 34, Kahramankazan’da 9, Kalecik’te 44, Keçiören’de 16, Kızılcahamam’da 17, Mamak’ta 12, Nallıhan’da 1, Polatlı’da 1, Sincan’da 14, Şereflikoçhisar’da 13, Yenimahalle’de 32 camide itikafa girilecek.   Camiler itikafa girecekler için hazırlandı. Başkentte, aralarında Altındağ Aslanhane, Ayaş Kesikbaş, Beypazarı Tabakhane, Çankaya Kocatepe ve Hasan Tanık, Çubuk Takva, Elmadağ Gaziler, Etimesgut Osmangazi, Gölbaşı Bilal Habeşi, Kahramankazan İmrendi, Kalecik Hacıköy, Keçiören Eyüp Sultan, Sincan Ahmet Yesevi, Yenimahalle Mevlana ve Medine camilerinin de bulunduğu ibadethanelerde Müslümanlar 10 gün itikafa girecek. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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