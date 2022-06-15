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Ankara’da etkili olan sağanak yağışın bilançosu belli oldu

Ankara’da ardı ardına yaşanan sağanak yağış hayatı alt üst etti. Yaşanan sel felaketi sonrasında 4 kişi hayatını kaybederken kaybolan 1 kişi ise hala bulunamadı.
Ankara’da etkili olan sağanak yağışın bilançosu belli oldu

Türkiye’yi etkisi altına alan sağanak yağışın izleri en çok Başkentte hissedildi. Aralıksız yağan yağış sonrasında birçok ilçede sel, heyelan ve su taşkınları yaşandı. Onlarca ev ve iş yerini su basarken birçok vatandaş yollarda mahsur kaldı. Arama Kurtarma ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise halen sürüyor.

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ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Yaşanan sel baskını sonrasında caddeler göle dönerken, çok sayıda araç mahsur kaldı. Bazı araçlar yolda kalırken bazı araçlar güçlükle ilerleyebildi. Sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli yağışla birlikte çoğu ev de sulara teslim oldu. Akyurt, Beypazarı, Haymana ilçelerinde etkisi daha fazla hissedilen sağanak sebebiyle su baskınları oluştu. Bunun yanında Polatlı ilçesinde ve Esenboğa havalimanında yağış sonrasında hortum paniği oluşurken uçaklar piste inemedi. 

EĞİTİME ARA VERİLDİ
Ankara’yı etkisi altına alan yağış sonucunda eğitime kısa süreliğine ara verildi. Günlerdir süren yağışın ardından Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabında beklenen yoğun yağış dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir zorluk yaşamalarını istemediği için il genelindeki bütün ilk ve orta dereceli eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Bununla beraber Şahin, yapılan son meteorolojiye göre sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr, dolu, ani sel, su baskını, ulaşım sıkıntısı olabileceğinden Ankara halkının dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini de belirtti. 

“YARALARIMIZI BERABER SARACAĞIZ”
Yaşanan sağanak yağışın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi "Toprağın suya doyması nedeniyle daha fazla olumsuzluk yaşanmaması için özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz. Bu felaketin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün bin 468 araç üç bin 914 personeli ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmekteyiz. Mağdur olan vatandaşlarımıza ise tek tek ulaşıp mağduriyetlerini çözüme kavuşturmaya devam edecek, yaralarımızı birlikte saracağız. Ankara'mıza geçmiş olsun" dedi.

SEL UYARISI YOK
Ankara’da etkisini günlerce belli eden yağış, gelecek günlerde etkisini kaybetmektedir.  Meteorolojiden sel uyarısı bulunmamaktadır. 

Buket BESLEN\ İLKSAYFA 

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