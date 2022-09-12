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Ankara’da hafta sonu taksi tarifesine zam

Akaryakıt ve yedek parçaya gelen zamlardan geçtiğimiz hafta sonu taksi tarifelerine de zam geldi. Ankara Şoförler Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak, “Türkiye’nin en ucuz taşımalarından birisi Ankara’dır. Hemşerilerimizi zorda sokacak düzenleme yapmadı."
Ankara’da hafta sonu taksi tarifesine zam

Ankara’da ticari taksi tarifelerine zamlı güncelleme yapıldı. Tarife açılışı 10 lira, indi bindi 25 lira, kilometre tarifesi ise 8 lira oldu. Akaryakıt, yedek parça, işçi sigortası, araç sigortası gibi birçok kaleme gelen zamlar taksi tarifelerine de yansıdı. Ankara Şoförler Odası’nın talebi üzerine geçtiğimiz hafta sonu uygulamaya geçen zamlı taksi tarifesi hakkında gazetemize konuşan Ankara Şoförler Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak, “Türkiye’nin en ucuz taşımalarından birisi Ankara’dır ve Ankaralı hemşerilerimizi zorda sokacak bir düzenleme yaptığımızı düşünüyoruz” dedi.


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En ucuz tarifelerden birisi Ankara’da 

Gazetemize yaptığı özel açıklamalarda Ankara Şoförler Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak şu şekilde konuştu;  “Ankara Şoförler odası olarak 29 Haziran’da tarife ile ilgili bir düzenleme yapılması ile ilgili talebimiz olmuştu yakıt düşüklüklerinden kaynaklı bu güne kadar bekledik. Yakıtların yanı sıra SSK Bağ-Kur araç sigortası yedek parça, araç fiyatları ve günlük yaşamımızı etkileyen birçok kalemde gelen zamlardan dolayı tarifeyi güncellememiz şart olmuştur. Türkiye’nin en ucuz taşımalarından birisi Ankara’dır ve Ankaralı hemşerilerimizi zorda sokacak bir düzenleme yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah zamlar gelmez ve bu tarifemizle uzun yıllar sürdürürüz. Tarifelerdeki güncelleme bizim talebimiz doğrultusunda verildi daha çok olması lazım ama Ankara memur öğrenci kenti araç sayımız çok fazla bu o yüzden düşük tutmamız gerekirdi.”

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-

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