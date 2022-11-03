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Ankara’da kaç adet elektrikli otobüs var?

Ankara’da kaç adet elektrikli otobüs bulunmakta? Ankara’daki elektrikli otobüslerin hat numarası ve güzergah bilgileri neler? Ankara’daki elektrikli otobüslerin özellikleri nelerdir? Elektrikli otobüslerin çevreye sağladığı yararlar.
Ankara’da kaç adet elektrikli otobüs var?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralı vatandaşlara daha modern, çevre dostu ve daha konforlu bir ulaşım sağlamaları amacıyla elektrikli otobüs hizmeti sunmaya başladı. Peki bu otobüslerden kaç tane bulunmakta? Ankara’daki elektrikli otobüslerin hat numarası ne? Ankara’daki elektrikli otobüslerin güzergah bilgileri nelerdir? Ankara’daki elektrikli otobüslerin özellikleri nelerdir? Elektrikli otobüslerin çevreye kattığı yararlar hakkında bilgi.

Elektrikli otobüslerin çevreye kattığı yararlar: Bilindiği üzere toplu taşıma araçları sürekli seyir halinde olup çevreyi fazlaca kirletmektedirler. Normal araçlar karbon salınımı yapıp fosil yakıt kullanırlar. Yakıt deposu ve egzoz boruları gibi çevreye zararlı bileşenleri bulunmaktadır. Elektrikli araçlarda ise sıfır egzoz emisyonu yaptığı için içten yanmalı motora sahip araçlara nazaran daha çevre dostu niteliklere sahiptirler.

ANKARA’DAKİ ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERDEN KAÇ TANE BULUNMAKTA, HAT NUMARASI VE GÜZERGAH BİLGİLERİ NELER? 

Ankara’ da 12 metre uzunluğunda 87 yolcu kapasiteli, solo tip 3 adet elektrikli otobüs bulunmakta. 112 hat numarasına sahip bu otobüsler, Ankara Şehir Hastanesi-Kızılay-Ulus güzergâhında hizmet vermektedir.

ANKARA’DAKİ ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

Elektrikli otobüsler, ekonomik ömrünü tamamlayan dizel otobüsleri elektrikli hale dönüştürülerek yapıldı. Kırmızı renkte olan bu otobüsler, 12 metre uzunluğunda 87 yolcu kapasiteli olup, egzoz emisyonu olmadığı için tamamen çevre dostu toplu taşıma araçlarıdır. Yüzde 100 elektrikli olan bu otobüsler, sessiz ve güvenli oldukları için yolculara konforlu bir yolculuk sunar. Alçak tabanlı olması sebebiyle de engelli yolcuların rahatlıkla inip binmesini sağlar. Bu otobüslerde, wi-fi altyapısı, USB şarj soketleri, bilgi ve bildirim ekranları ile anons sistemleri yer alıyor. Araç üstü takip, acil durumların anında izlenebildiği ve hata bildirim sistemi gibi özellikleri de bulunmakta.

gazeteilksayfa.com.tr

 

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