Ankara'da kar timleri teyakkuzda

Başkent’te bugünlerde etkili olması beklenen kar yağışına karşın ABB ile ilçe belediyeler, sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için teyakkuzda bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Ankara’da bugünlerde yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için teyakkuzda bekliyor.

ABB 25 İLÇEDE TEYAKKUZDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede kasası tuz dolu 640 kar küreme aracı ve bin 493 personel ile karla mücadele için hazır bekliyor. Öte yandan Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol ile İtfaiye Daire Başkanlıkları başta olmak üzere ASKİ ve ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini almış durumda. ABB’nin kar küreme araçları, "kartakip.ankara.com.tr" adresi üzerinden çalışma yaptıkları bölgede 7/24 takip canlı olarak izlenebiliyor.

123 MAHALLEDE KARLA MÜCADELEYE HAZIR

Çankaya Belediyesi, karla mücadele için 123 mahallesinde hazır bekliyor. Çankaya Belediyesi, bıçaklı kar küreme araçları, unimoglar, tuz serpme araçları, greyder, kepçe, loder ve solüsyon araçları ile karla mücadele edecek. Koordineli bir biçimde ilçenin her noktasına müdahale edecek Çankaya Belediyesi’nin sahadaki araçları şöyle: 10 unimog kamyon, 10 el ekibi kamyon, 7 bıçaklı kar küreme aracı, 4 greyder iş makinası, 6 kepçe, 3 loder ve 4 solüsyon aracı.

3 BİN CADDE VE SOKAKTA EKİPLER HAZIR BEKLİYOR

Keçiören Belediyesi’nin ekipleri de kar yağışına karşı hazırlıklı. Toplam 3 bine yakın cadde ve sokağı ile Türkiye'nin en çok sokağına sahip ilçelerden biri olan Keçiören'de kar timleri vatandaşların mağdur olmaması için hazır bekliyor. Keçiören’de 150 personel, 15 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracı olası bir kar yağışında mağduriyetin yaşanmaması için teyakkuzda bekliyor.

BİN ACİL MÜDAHALE PERSONELİ HAZIR VAZİYETTE

Mamak Belediyesi oluşturduğu bin kişilik kar ve buzla mücadele ekibi ile kar yağışına hazır. Belediyenin kar timleri Mamak'ın her bölgesinde olası kazaları engellemek adına tuzlama ve yol temizleme çalışması için teyakkuzda bekliyor. Mamak’ta kar ve buzla mücadele için 44 kar küreme aracı 5 kaldırım küreme aracı, 4 greyder, 2 loder, 55 kamyon ve kamyonet, 14 kazıyıcı yükleyici kepçe, 10 kamyon tuzlama aracı, 14 adet kazıyıcı nöbette bekliyor. Ayrıca karla mücadelede 1.000 acil müdahale personeli hazır durumda.

ETİMESGUT’TA 600 PERSONEL HAZIR

Etimesgut Belediyesi, vatandaşların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için 600 personel, 20 kar küreme ve tuzlama aracı; 180 araçlık filo ile karla mücadele edecek.

YENİMAHALLE’DE 150 KİŞİLİK EKİP

Yenimahalle Belediyesi karla mücadele ekipleri, meteorolojinin Başkent genelinde yaptığı kar yağışı uyarıları sonrasında kar yağışı ve buzlanmaya karşı teyakkuzda bekliyor. Kar ve buzlanmaya karşı 150 kişilik ekibi hazırda bekleten Yenimahalle Belediyesi, sürücülerin ve yayaların kar yağışında mağdur olmaması amacıyla 7 gün 24 saat mesai yapacak. Yenimahalle Belediyesi, 20 büyük 2 küçük kar küreme aracı, 6 açık tuzlama aracı, 7 JCB, 9 bobcat ve 6 greyder ile Yenimahalle genelinde karla mücadele çalışması yaparak, kış mevsiminin sorunsuz geçmesi için 3 vardiya halinde görev yapacak.

PURSAKLAR 7/24 MESAİDE

Pursaklar Belediyesi ekipleri, kış koşulları ile mücadelede halkın mağdur olmaması için çok sayıda ekip ve araç ile kış sınavından başarılı bir şekilde geçmeyi planlıyor. Araç filosunu güçlendiren Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü 7/24 mesai yapıyor. Yetkililer çok sayıda ekip ve ekipman ile mesai yaparak kış mevsiminin sorunsuz atlatılmasını amaçlıyor.

GÖLBAŞI’NDA EKİPLER TEYAKKUZDA

Gölbaşı Belediyesi, muhtemel kar yağışı ve buzlanma için 249 personel ve çok sayıda araçla sahada hazır vaziyette. Günlük yaşamın sekteye uğramaması ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması için 9 kar küreme aracı,5 greyder, 8 JSB aracı, 249 personel ve 33 araç teyakkuzda bekliyor.

BELEDİYELER HAZIR VAZİYETTE

Altındağ Belediyesi, 500 personel ve 30 karla mücadele aracıyla kar yağışına müdahale edecek. Sincan Belediye’sinin kar timleri, tüm ekipman ve donanımlarıyla ilçede 7/24 görev yapacak.

Çubuk Belediyesi bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekibi 100 personel ve 35 araçla karla mücadele edecek. İlçe sınırlarında bulunan yaklaşık 2 bin kilometrelik yol ağını kış mevsimi boyunca açık tutmaya çalışılacak. Akyurt Belediyesi ise 4 kepçe, 1 greyder, 2 çok amaçlı unimog, 1 loder olmak üzere 8 araç ve 10 personel ile kar yağışına hazır.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-