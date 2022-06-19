Ankara’da Ney denildiğinde akla ilk gelen yer; Neyhane

Ankara’da Ney denildiğinde akla ilk gelen yerlerden birisi olan Neyhane, her kültürden değişik insanların gelip kaynaştığı, bir muhabbet çerçevesinin oluştuğu bir mekân olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Altındağ’ın Hamamönü semtinde yer alan Neyhane, 2011 yılının sonlarına doğru Neyzen Ömer Faruk öncülüğünde kuruldu. Bu tarihten itibaren faaliyet göstermekte olan bu çatı altında, alanında uzman birçok eğitmen yer alıyor. Verilen eğitimlere bakıldığında Ney, Tanbur, Klasik Kemençe, Kanun, Ud, Kudüm, Erbane, Rebab, Bağlama, Gitar, İran sazı olarak bilinen Santür ve Keman yer alıyor. Bu eğitimler içerisinde en çok tercih edilen ise üflemeli enstrüman olan Ney.

SIFIRDAN YÜKSELMEK MÜMKÜN

Neyhane çatısı altında verilen eğitimlerde hiç bilmeyen insanların ağırlıkta olduğunu fakat kısa zamanda çok fazla yol kat edildiğini vurgulayan Ney ve Klasik Kemençe Eğitmeni Halil Derya, “2015 yılında Neyhane bünyesine geldim. Hiçbir şey bilmiyordum. Sıfırdım. Bir sene sonra ney üzerine konservatuarı kazandım ve bitirdim. Daha sonra klasik kemençeye geçtim. Beş senede böyle bir yol kat ettim. Yine bu bünye altında birçok arkadaşımız var burada eğitim görüp, kalan ve hala eğitim vermeye devam ediyorlar. Aslında bakıldığında bu durumun daha çok ilgi meselesi olduğunu söyleyebilirim. İstek ve heves olduktan sonra onun arkası mutlaka geliyor” dedi.

İLGİ UYANDIRIYOR

Hamamönü’nün turistik yol güzergâhında bulunan Neyhane, sadece Ankara halkı tarafından değil gelen birçok turist tarafından da fark edilirken girişte yer alan ‘lütfen çekinmeden içeri gelin’ yazısı oldukça ilgi uyandırıyor.

Eğitmen Halil Derya, gönüllerde ayrı bir yer edinen Neyhane için, “Ankara’da kültür sanat etkinlikleri kapsamında bakacak olursak birçok ünlüyü, yazarı, şairi halkla buluşturan bir mekândır Neyhane. Yine bakıldığında burada eğitimlerin dışında akşamları Türk sanat geceleri, musiki geceleri, belli bir günü olmaksızın Sıla geceleri, Azeri geceleri düzenlenmektedir. Hayatın akışkan hızından yorulan, bir nefeslenme köşesi arayan, hem musiki dinlemek hem de şifalanmak daha doğrusu o atmosferde kendini daha iyi hissetmek için bir buluşma noktası olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Bunların yanında Neyhane bir Motto olsaydı ne olurdu diye sorduğumuzda Derya, “Meyhanede güruhlar Neyhane’de Ruhlar birleşir” diyerek Neyhane’nin muhabbetle iç içe olduğunu ve gönül mekânı olduğunu vurguladı.

ÇIKAR İLİŞKİSİNİN OLMADIĞI BİR YER

Neyhane bünyesinde her hafta ünlü bir konuğun ağırlandığını ve halkla bir araya geldiğini söyleyen Derya, “Güzel bir müzik şöleni ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra aynı ruhta, aynı güruhta olan insanların buluştuğu, bir çıkarın olmadığı genellikle insanların huzur bulmaya çalıştığı musiki aracılığıyla kendini iyi hissetmeye çalışan insanların ortak noktası haline gelmiştir. Tek bir kişiye bağlı olmaktan çıktı, ortak bir mekân haline geldi” diyerek konuşmasını bitirdi.

Buket BESLEN // İLKSAYFA