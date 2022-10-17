Ankara’da özel halk otobüsleri kontak kapatıyor: Akaryakıt alamıyoruz

Ankara’da özel halk otobüsleri akaryakıt zamlarından ötürü 6.5 TL olan bilet ücretinin kurtarmadığını ve zarar ettiklerini belirterek, destek istedi. Ardından Ankara’da özel toplu taşıma araçlarının (ÖTA ve ÖHO) kontak kapatma kararı aldığı açıklandı.

Ankara’da özel halk otobüsleri akaryakıt zamlarından ötürü 6.5 TL olan bilet ücretinin kurtarmadığını ve zarar ettiklerini belirterek, ABB Meclisi’nden destek istedi.

Ardından Ankara’da özel toplu taşıma araçlarının (ÖTA ve ÖHO’ların) kontak kapatma kararı aldığı açıklandı. Büyükşehir’den “tüm tedbirlerin alındığı, tam kapasite EGO seferleri düzenleneceği” açıklaması geldi. ABB açıklamasında ayrıca “Bugün geldiğimiz noktada ÖTA'ların ve ÖHO'ların sözleşmeye aykırı olarak hizmet vermemeleri nedeniyle, sözleşme hükümleri uygulanacaktır" denildi.

BİRARAYA GELİP AÇIKLAMA YAPTILAR

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara ile Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ve özel halk otobüsü esnafı, ulaşımda zam taleplerini ve ulaşım için kendilerine verilen destek taleplerini yinelemek için Yenimahalle'deki Başkent İlçe Terminali'nde toplanıp basın açıklaması yaptı..

“ESNAFIMIZ AKARYAKIT ALAMADIĞI İÇİN ARAÇLARINI ÇALIŞTIRAMIYOR”

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kara, açıklamasında şunları kaydetti: "Cuma günü akşam Ankara Büyükşehir Meclisi'nde esnaflarımızın adına açmış olduğum pankart sonucu bugün buradayız. Dört grup başkanvekilimiz de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız'dan da herhangi bir somut yanıt alamadık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, gördüğüm kadarıyla Büyükşehir'de bütçe olmadığı için (kendi esnaflarımız olarak getirmiş olduğumuz bir kanaat) ASKİ'de su tarifesine indirim olduğu için, bütçe olmadığı için herhalde meclise gelmedi, almış olduğumuz gelir destekleriyle ilgili. Cumartesi günü canlı yayın yaptık esnaflarımız adına. Bugün de EGO Genel Müdürlüğü'nde toplantı yaptık ama esnaflarımıza verebileceğimiz pek müjdeli bir haber alamadık. Bu bir eylem değildir. Esnaflarımız akaryakıt alamadığı için şu anda araçlarını çalıştıramıyor. Yoksa biz, tamamen çalışmayın, kapatın yolları demiyoruz. Acilen dört grup başkanvekilinden, bürokratlarımızdan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız'dan, Ankaralı halkımızın mağdur olmaması için acilen çözüm istiyoruz…"

“BASINA ÇIKIP AĞLAMAKTAN BİZ DE BIKTIK”

Özel halk otobüsü esnafının zarar ettiğini ifade eden Kurtuluş Kara, "Biz çok memnun değiliz her üç ayda bir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde, caddelerde sokaklarda basına çıkıp ağlamaktan biz de bıktık. Halk otobüsleri kamu hizmeti yapıyor, inanın zarar ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nün validatörlerinden bunları görebilirsiniz. EGO Genel Müdürümüze buradan sesleniyorum, bir an evvel Sayın Başkanımıza sesimizi iletin. Bizim sorunlarımızı bir araya getirelim" dedi.

“ZARAR EDİYORUZ, ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Özel halk otobüsü esnafını kimsenin siyasete alet etmemesi gerektiğini de kaydeden Kara, "ASKİ'de su tarifesi yükseldi, su yükseldi, ulaşım geldi. Bu ulaşım arkadaşlar. 0.5'lik su 30 kuruşken biz 3.25 lira idik. Bugün su 5 lira olmuş, araç ücreti 6,5 lira. 1.25'e biz aktarma yolcu taşıyoruz, ortalaması 3 liraya geliyor. Acilen çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

'OLMASI GEREKEN TAM ÜCRET 18 LİRANIN ÜZERİNDE'

Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş da, sık sık böyle olaylarla kamuoyunun karşısına çıkmanın kendilerini de rahatsız ettiğini söyleyerek, başladı konuşmasına.

Soydaş ardından şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesinin açıkladığı toplu taşım rakamları var biliyorsunuz yakın zamanda. Olması gereken tam ücretin 18 liranın üzerinde, indirimli ücretin de 9 liranın üzerinde olması gerektiği Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı. Dolayısıyla, Ankara aktarma ve abonmanı üst üste hesapladığınız zaman ulaşımda en ucuz kentlerden bir tanesi bize göre. Tabi kamuoyu zam talep edildiğinde ciddi tepki gösteriyor bizlere. Kamuoyuna şunu da açıklamakta fayda var. Kamu araçları ile bizim halk otobüslerini kıyaslıyor kamuoyu. EGO Genel Müdürlüğünün işletmesindeki otobüslerin yaptığı zarar kamu zararıdır. Kamu bütçesinden karşılanır. Ama özel halk otobüslerinin zararı kişisel zarardır. İnsanların işini kaybetmesi, mesleğini kaybetmesi böyle kolay göze alabilecekleri bir durum değildir…"

“ANKARA HALKININ SAĞDUYUSUNA SIĞINIYORUZ”

Soydaş, "Ücretsiz taşıma ve abonmana verilen gelir destekleri ile esnaflarımız borçlarını kısmi olarak ödeyip yolarına devam edebiliyorlardı ama ekim meclisinde maalesef beklentimiz karşılık bulmadı. Üzerine basa basa yine söylüyorum, Ankara halkının sağduyusuna sığınıyoruz. Sık sık bu tür olaylarla karşınıza gelmek inanın çok rahatsız ediyor bizleri de. Ama bizim esnaflarımızın da ki binlerce aile bu işten geçimini sağlıyor, ilçeler, merkezde çalışanlar. Şöyle bir düşündüğünüz zaman ciddi bir sektör bu. Dolaysıyla destek verilmesi gereken, farklı formüller hayatta tutulması gereken bir sektör” diye ekledi.

Türkiye'de tek ücretsiz hizmet yaptırılan özel sektörün kendileri olduğunu belirten Soydaş "Takdir edersiniz ki hiçbir özel sektör ücretsiz hizmet yapmak istemez. Sizin aracılığınızla ilgili bakanlılara bu konuda çağrıda bulunmuş olalım, özellikle Hazine Bakanımıza, Aile Bakanımıza. Şu anda bakanlık tarafından ödenen gelir destekleri bir otobüsün maliyetinin onda biri kadar. Dolayısıyla bunu da esnaflarımızım hak ettiği seviyeye çıkarılması gerektiğini sürekli kendilerine iletiyoruz" şeklinde konuştu.

ABB’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. ABB açıklaması şöyle: "Zorlu ekonomik koşullarda maliyetinin çok altında ulaşım sağlayarak hemşehrilerimizin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla; Ankara'da toplu ulaşımda kişi başına yolcu maliyeti 18 TL iken bilet ücreti 6,5 TL olarak uygulanmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinden EGO Genel Müdürlüğüne 2021 yılında 835 milyon TL, 2022 yılında 1 milyar 611 milyon TL yardım yapılmıştır. Bu yardımlara rağmen EGO Genel Müdürlüğü sürekli artan maliyetler yüzünden 2021 yılında 361 milyon TL, 2022 yılının ilk 9 ayında 595 milyon TL zarar etmiştir. Özel Halk Otobüsü esnafına ise 'yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen' pandemi döneminden bugüne kadar 130 milyon TL destekte bulunulmuştur. Kanunen belirlenen ücretsiz taşıma karşılığında Büyükşehir Belediyesi yine zorunlu olmamasına rağmen Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 8 kat daha fazla destekte bulunmuştur. Ara vermeksizin artan mazot, doğal gaz ve diğer maliyetler nedeniyle Özel Halk Otobüsleri bu akşamdan itibaren kontak kapatma kararı almıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm tedbirlerini almış olup vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tam kapasite EGO seferleri düzenleyecektir. Bugün geldiğimiz noktada ÖTA'ların ve ÖHO'ların sözleşmeye aykırı olarak hizmet vermemeleri nedeniyle, sözleşme hükümleri uygulanacaktır."

ANKARA'DA OTOBÜS BİLETİ NE KADAR?

Peki Ankara'da şehir içi toplu taşıma ücreti ne kadar, Ankara otobüs bileti ücreti ne kadar, özel halk otobüsü esnafının talebi ne? Ankara'da özel halk otobüsü biletleri 6.5 TL ve özel halk otobüsü esnafı akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra bu 6.5 TL'nin kurtarmadığını, zarar ettiklerini söylüyor ve otobüs bilet ücretinin en az 10 TL'nin üzerinde olmasını talep ediyor. Ankara'da dolmuş fiyatları ise 7 TL'den başlıyor, uzun mesafelerde bu miktar artıyor.