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Ankara'da servis taşımacılığı yapan esnaflar İskitler’de basın açıklamasında bulundu

Serkop Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı H. İbrahim Seyfi, Ankara’da servis taşımacılığı yapan 7 binden fazla C plaka aracın, artan maliyetler nedeniyle sefer yapamaz hale geldiğini belirterek, hükümetten yakıt desteği istedi. 
Ankara'da servis taşımacılığı yapan esnaflar İskitler’de basın açıklamasında bulundu

Serkop Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Seyfi, artan maliyetler nedeniyle servis taşımacılığı yapan esnafların yakıt alamaz duruma geldiğini söyledi. 

“ÇALIŞARAK BATIYORUZ”
Servis taşımacılığı yapan esnafların katılımıyla İskitler’de basın açıklamasında bulunan Seyfi, “Bizler Ankara’da servis taşımacılığı yapan 7 bin 329 adet C plaka sahibi esnaflarınız. Şu anki süreçte akaryakıt ve diğer giderlerimiz aşırı yükseldiğinden dolayı kazançlarımız akaryakıtı dahi karşılayamaz duruma geldi. Servis taşımacılığı yaparak evini geçindirmeye çalışan esnaflar adeta çalışarak batmaktadırlar” dedi. 

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SERVİSÇİLERDEN 5 TALEP 
Artan giderler karşısında zarar ettiklerini kaydeden Seyfi, hükümetten bazı taleplerde bulundu. Seyfi, servis taşımacılığı yapan esnafların taleplerini şöyle sıraladı: “Ticari araçların kullandığı akaryakıttan ÖTV’nin alınmasın. Servis taşımacılığı yapan esnafların yıllık bilançosu 240 bin TL’den az olanlar vergiden muaf olsun. Aylık 25 bin TL tutarın altında kesilen faturalardan tevkifat uygulaması kaldırılsın. Vergi, SGK ve kredi kefalet kooperatiflerine ödenmesi gereken ve ödenemeyen taksitlerimiz faizsiz ötelensin. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında servis araçlarına uygulanan yaş sınırlandırılmasının kaldırılarak, ilgili Bakanlıkların yayınladığı yönetmeliklerde belirtilen yaşlarla ilgili kriterler uygulansın.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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