Ankara'da soğuklar pazarcıları da vurdu

Aşırı soğuklar pazarcıları da vurdu. Keçiören başta olmak üzere pek çok ilçede kimi pazarcı esnafı soğuk nedeniyle tezgah açmıyor.

Keçiören Pınarbaşı Mahallesi’nde objektiflerimize yansıyan kareler sokak aralarına kurulan pazarların boş olduğunu gözler önüne serdi. Pazarlarda kurulan tezgâhlarda yüzde 50’ye varan azalma görülürken, pazarcı esnafı soğuk havalara işaret etti. Don olayları yaşandığı için günü kurtaramadıklarını belirten pazarcılar, havaların ısınmasıyla birlikte tezgâh açmaya başlayacaklarını kaydetti.

EKSİ 14 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

Havanın eksi 14 dereceye kadar düştüğü Başkent’te soğuk havalar pazarcı esnafını vurdu. Şehrin birçok noktasına kurulan pazarlarda don olayları yaşandığı için tezgâh açmayan pazarcılar, maliyetleri karşılayamadıkları için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

DON RİSKİ BULUNUYOR

Havaların çok soğuk olması nedeniyle şu an don olayı yaşandığını kaydeden pazarcılar, “Havalar aşırı soğuk gidiyor. Tüm ülke genelinde böyle. Ürünlerin yolda gelirken bile don olma riski bulunuyor. Bizlerde yüklü mal alamıyoruz. Bu da maliyetimizi kurtarmıyor ve pazarların sönük geçmesine neden oluyor. Birçok meslektaşımız çareyi tezgâh açmamakta buluyor.”

ARA VERİYORLAR

“Malı dondurmamak için bu dönemde bazı esnaflarımız ara veriyor ve tezgâh açmıyor. Geceleri havalar eksi 14 dereceye kadar düşüyor. Hissedilen daha fazla oluyor. Böyle bir durumda malları muhafaza etmek de kolay olmuyor. Gündüz bile pazarın içinde ürünler donabiliyor” ifadelerini kullandı.

MALİYETLER ARTTI

Meyve-sebze fiyatlarının artmasındaki etkinin de soğuk havalar ile birlikte artan maliyetler olduğunu söyleyen pazarcı esnafı, “Birçok ürünün üretim maliyeti arttı. Soğuk havaların bunda etkisi büyük. Bunun yanı sıra artan mazot fiyatları da tezgâh açmamayı tetikledi. Esnaf para kazanamıyor. Ürünlerin konulduğu kasa fiyatları dahi fahiş bir şekilde artmış durumda. Tezgâh açan arkadaşların da ürünleri donuyor. Don ürünü de vatandaşa satamıyorsunuz. Hava şartları böyle gittiği sürece tezgâh açmak zorlaşacak” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA