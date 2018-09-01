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Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar? 1 Ocak 2022 Doğalgaz zammı

Doğalgaza gelen zammın ardından Başkent Doğalgaz yeni fiyatları açıklandı. Ankara'da doğalgazın metreküpü kaç tl, ne kadar? Doğalgaza ne kadar zam geldi? İşte Ankara'daki zamlı doğalgaz fiyatları..
Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar? 1 Ocak 2022 Doğalgaz zammı

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Doğalgaza gelen zammın ardından Başkent Doğalgaz fiyatları açıkladı. Ankara'da doğalgazın metreküpü kaç tl, ne kadar? Doğalgaza ne kadar zam geldi.. Başkentte doğalgazın fiyatı ne? Doğalgazın metreküp fiyatı 2021.. İşte doğalgazın yeni zamlı fiyatı.. Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar? 

1 Ocak 2022 Doğalgaz Zammı?

BOTAŞ  doğalgaza 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere zam yaptı. Konut tüketimi için yüzde 25, elektrik üretim kullanılan doğalgaz zammı yüzde 15, elektrik üretim haricinde kullanılan doğal gaz tarifesinde ise yüzde 50 artış gerçekleşti.

Ankara'da doğalgazın m3 fiyatı son zamlarla beraber normal abone için 2,74 liraya yükselmiş oldu.

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Gazeteilksayfa.com

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