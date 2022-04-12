Ankara’daki kuyumculardan dayanışma iftarı

Ankara’daki kuyumcular, Ramazan ayı vesilesiyle sektörde birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak ve Ahilik kültürünü yeniden yaşatmak için iftarda bir araya geldi.

Ankara’da faaliyet gösteren kuyumcu esnafı Pursaklar’da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Q’EN Özbek Alyans tarafından Şehr-i Tebessüm’de düzenlenen iftara Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez ve yöneticileri olmak üzere çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

BERABERLİK VE DAYANIŞMA İFTARI

Özbek Alyans Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özbek, Ramazan ayı vesilesiyle sektörde birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamayı amaçladıklarını kaydederek, “Biz kendi şirketimiz ve firmamız adına Ankara’da ulaşabildiğimiz hatta en ücra noktalardaki, dostlarımızı da bu iftara davet etmeye gayret ettik. Burada bir birliktelik olsun, muhabbet olsun sektör olarak hep bir arada olalım istedik. Biz herkesin birbirinden kaçmamasını, soğumamasını, yardımlaşmasını istedik ve bu vesile ile de bir araya gelerek bu organizasyonu tertipledik. Ahilik’teki sosyal ve ticari dayanışmayı yeniden sağlamak istedik. Programa 750’ye yakın esnaf arkadaşımız katıldı. Unutulmuş simaların birbirini görmesi ve tanıması için bu iftar yemeğine vesile olduk, ben ve kardeşim Lokman Özbek için ayrıca çokta verimli oldu. İnşallah her yıl bunu tekrarlamayı düşünüyoruz” dedi.

SEKTÖRDEKİ SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

İftar programı sonrası gazetecilere sektörle ilgili bilgi veren Erol Özbek, sektörde fiyatlarla ve altının ayarlarıyla ilgili pek çok problemlerin olduğunu kaydetti. Altındaki yükselişin işlerini kuyumculuk sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Özbek, “Bir memur ya da asgari ücretle çalışan geçmişte bir aylık maaşıyla 3-5 altın alabilirken şu anda bir tane alamıyor. Haliyle bu da sektör için ekonomik kayıp oluyor” ifadelerini kullandı.

SEZON KAVRAMI BİTTİ HER AY İŞ OLUYOR

İnsanların kuyum alışverişlerinde yıllar içindeki değişime dikkat çeken Özbek, “Sektörde sezon kavramı pek kalmadı, alışveriş 12 aya yayıldı. 12 ay içerisinde herkes ihtiyacını alıyor. Bizim sektörde 12 ay boyunca iş oluyor. Yaz sezonu bizim işleri çok etkilemiyor. Yazın yüzde 20’ye varan bir hareketlilik oluyor ama insanlar ekonomisi el verdiğince ihtiyaçlarını parça parça alıyor. Hepsini yazın ya da düğünde alayım kavramı kalmadı. 20 yıl önce böyle değildi, insanlar köyde harmanını kaldırdıktan sonra gelir, tüm ihtiyacını alırdı” dedi.

DÜNYADA İKİNCİYİZ

Kuyumculuk sektöründe Türkiye’nin dünyada ikinci sırada olduğunu belirterek şunları söyledi: “Sektörde İtalya’dan sonra ülkemiz geliyor. Bizden sonra ise Hindistan. En büyük pazar bu üç ülkede. Türkiye’nin şöyle bir özelliği var, dünyadaki herkese hitap edebilen bir çeşitliliği var. O yüzden Türkiye bu konuda iyi bir konumda.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-