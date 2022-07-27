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Ankaragücü’nden anlamlı yarışma

MKE Ankaragücü kuruluşunun 112’nci yılına özel “Benim Gözümden Ankaragücü” adlı resim yarışması başlattı. 5-12 yaş arası çocuklara özel başlatılan yarışmada katılımcılar, Ankaragücü ile ilgili hayallerini resmedecek.
Ankaragücü’nden anlamlı yarışma

MKE Ankaragücü kuruluş yılına özel resim yarışması başlattı. 5-12 yaş arası çocuklara özel başlatılan yarışmada, çocukların, Ankaragücü teması kapsamındaki hayallerini resmetmesi bekleniyor. “Benim Gözümden Ankaragücü” adlı yarışmada dereceye giren ilk üç yarışmacı ödüllendirilecek. Yarışma başvurusu 1-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında MKE Ankaragücü Store mağazalarına bizzat ya da posta yolu ile yapılacak. Son başvuru tarihi 15 Ağustos 2022, saat 19.00

KOMBİNE VE HEDİYE ÇEKİ VERİLECEK

Kazananlar, seçici kurul değerlendirmesi sonucu 30 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Kazanan yarışmacıların ödülleri 31 Ağustos 2022 tarihinde verilecek. Seçici kurul tarafından birinci seçilen yarışmacıya 2 Adet Doğu Tribün kombinesi ve 1500 TL’lik MKE Ankaragücü Store mağazalarında kullanabileceği hediye çeki verilecek.
İkinci yarışmacıya 1500 TL’lik MKE Ankaragücü Store mağazalarında kullanabileceği hediye çeki verilecek. Üçüncü yarışmacıya 1000 TL’lik MKE Ankaragücü Store mağazalarında kullanabileceği hediye çeki verilecektir.

Emrah Özcan/İLKSAYFA
 

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