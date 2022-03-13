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Ankaralıların favorisi simit ve baklava

Başkentli vatandaşlar en çok Ankara simidini ve cevizli baklavayı beğeniyor. Halk ekmek fabrikasının 2 bin kişi ile yaptığı anket araştırmasına göre Başkentli vatandaşların en çok beğendiği ürünlerin başında Ankara simidi ve cevizli baklava geldi.
Ankaralıların favorisi simit ve baklava

Halk Ekmek Fabrikası Ankaralılardan tam not aldı. Halk Ekmek Fabrikası 2 bin 76 vatandaşın katılımı ile memnuniyet anketi gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 69,4’ü fabrikanın ürettiği ürünlerden memnun olduklarını söylerken, en çok beğendikleri ekmek çeşidinin 250 gramlık normal ekmek, en çok beğenilen ürünlerin ise Ankara simidi ve cevizli baklava olduğu ortaya çıktı.

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MEMNUNİYET DERECESİ ÖLÇÜLDÜ
Halk Ekmek Fabrikası hizmete açtığı Başkent Marketler başta olmak üzere Başkent Büfeler, Fabrika Satış Mağazaları ile Ekmek Satış Büfelerinde vatandaşlara verilen hizmeti bütün yönleriyle ölçmek için anket çalışması gerçekleştirdi. Yedi Başkent Market şubesi, dört fabrika satış mağazası ile merkezde hizmet veren Halk Ekmek Satış Büfelerinde yapılan yüz yüze anket çalışmasıyla vatandaşların memnuniyet derecesi ölçüldü.

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2 BİN 76 VATANDAŞ KATILDI
Toplam 2 bin 76 vatandaşla yüz yüze gerçekleştirilen ve 15 sorudan oluşan müşteri memnuniyet anket çalışmasının sonuçlarını kamuoyuna açıklayan Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, Başkentlilerin Halk Ekmek Fabrikası’na güven duyduklarını söyledi.

YÜZDE 69,4’Ü MEMNUN
Ankara Halk Ekmek Fabrikası ürünlerinden memnun musunuz?” sorusuna halkın yüzde 69,4’ü evet, yüzde 25’i kısmen, yüzde 3,9’u hayır, yüzde 1,6’sı da fikrim yok cevabını verdi.  Katılımcıların yüzde 72,7’si Halk Ekmek Fabrikası’nın üretmiş olduğu ekmek ve unlu mamullerin kaliteli, güvenilir ve hijyenik olduğunu da ifade ederken; yüzde 73,9’u da Başkent Market, Başkent Büfe ve Fabrika Satış Mağazası personelinin müşterilere olan tutum ve tavırlarından memnun olduğunu vurguladı.

ANKARA SİMİDİ BİRİNCİ
Vatandaşların yüzde 73’ünün üretilen 14 çeşit ekmek içinde en çok 250 gramlık normal ekmeği beğendiği de ortaya çıktı. Anket sonucuna göre normal ekmeği yüzde 13 ile köy ekmeği, yüzde 7 ile de kepekli ekmek izledi. Beğeni oranı kapsamında Ankara simidinin birinci çıktığı ankette cevizli baklava da Başkentlilerin en çok beğendiği tatlıların başında yer aldı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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