Ankara’nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Raporu’na göre Başkenti olumsuz etkileyen tarihsel ve aletsel dönemde meydana gelmiş ve kayıt altına alınmış 14 deprem meydana geldi. İşte Ankara'nın deprem tarihi; Başkent'te yaşanan büyük depremler:

Ankara'da gece saatlerinde hissedilen şiddetli deprem, Ankara'nın deprem riskini, deprem tarihini ve daha önce Ankara'da yaşnmış depremleri gündeme getirdi.

Ankara’da zaman zaman yaşanan orta büyüklükteki depremler Başkentlilerde endişeye neden oluyor. Uzmanların Ankara’da hasara neden olabilecek diri fayların bulunduğunu ve Başkent’in çevresinde fay zonlarının yer aldığını açıklaması üzerine Ankara ile çevresinde geçmişte yaşanan ve şehirde hasara neden olan depremler gündeme geldi.

Ankara'nın deprem tarihi ne; Başkent 'te yaşanan en büyük depremler

1900 ÖNCESİ 4 HASARLI DEPREM MEYDANA GELDİ

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 2008 yılında Ankara’nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Raporu’nda yer alan bilgilere göre 1900 yılı (tarihsel dönem) öncesi Ankara’da ve çevresinde 4 tane hasara neden olan deprem meydana geldi. O depremler şöyle:

-12 Ağustos 1668 tarihinde, Beypazarı’nda ağır hasara neden olan bir deprem meydana geldi.

-15 Ağustos 1668 tarihinde Ankara’daki taş duvarları, evleri ve şehir surlarının bir kısmını, kentin yukarısındaki kaleyi yerle bir eden, iki kişiyi öldüren ve halkta korku ve paniğe neden olan büyük bir deprem meydana geldi.

-16 ile 18 Ağustos 1668 tarihlerinde de şiddetli bir deprem olmuş ve bunun daha önce meydana gelen ve Kuzey Anadolu’nun çok geniş bir kısmını etkileyen depremlerin tümünden daha güçlü olduğu belirtilmişti. Ankara’da deprem 3-4 dakika aralıklarla meydana gelen bir dizi güçlü sarsıntıdan oluşmuş ve kentin yukarısındaki tepenin üzerinde bulunan kayalıklar kırılmış ve devasa taş parçaları düşmüştür. Ayrıca kentte muhtemelen sıvılaşma sonucunda yer yarılmış ve öncü şoklarda hasar görmüş olan birçok ev harabeye dönmüştür.

1900 SONRASI 10 HASARLI DEPREM YAŞANDI

Aletsel Dönemde (1900 – 2008) Ankara’da hasara neden olan 10 tane büyük deprem meydana gelmiştir. Ankara ve çevresinde meydana gelen depremler ve bunlara ait bulgular tarih sırasına göre şöyle:

-9 Mart 1902 Depremi: Bu deprem 9 Mart 1902 günü Çankırı merkezli meydana gelmiştir. Ambraseys ve Finkel (1987) tarafından depremin birçok ön ve art sarsıntıları olduğu ve deprem nedeniyle Çankırı ve çevresindeki yerleşim yerlerinde ağır hasarların oluştuğu, Çankırı merkezinde 3000 evin hemen hemen tümüyle yıkıldığı, 4 kişinin öldüğü ve 100 kişinin yaralandığı belirtilmiştir. Sarsıntı Orta Anadolu’da geniş çapta algılanmıştır.

-19 Nisan 1938 Depremi: 19.04.1938 günü 10:59:20’de (GMT) Kırşehir-Keskin merkezli meydana gelmiştir. Bu deprem 149 kişinin ölümüne, 211 kişinin yaralanmasına ve 3860 civarında yapının yıkılmasına veya ağır hasar görmesine neden olmuştur. Bu deprem Ankara kenti içerisinde çok şiddetli hissedilmiş ve yapılarda çatlaklara ve baca yıkılmalarına neden olmuştur.

-26 Kasım 1943 Depremi: Bu deprem 26 Kasım 1943 günü 22:20:41’de (GMT) Ladik’te (Samsun) meydana gelmiştir. Sayısı tam olarak belirlenememiş olmakla birlikte 4000 kişinin öldüğü, 5000 kişinin de yaralandığı belirtilmiştir.

-1 Şubat 1944 Depremi: Bu deprem 1 Şubat 1944 günü 03:22:40’da (GMT) Bolu-Gerede’de meydana gelmiştir. Depremin hasar alanı batıda Kocaeli, güneyde Ankara, doğuda Kastamonu ve kuzeyde Zonguldak’a kadar yayılmıştır. Bu depremden Ankara’nın kuzeyinde kalan Beypazarı, Kızılcahamam, Çamlıdere, Ayaş kasabaları ve bağlı köyleri önemli ölçüde hasar görmüşlerdir.

-13 Ağustos 1951 Depremi: Bu deprem 13 Ağustos 1951 günü 18:33:34’de (GMT) Kurşunlu’da (Çankırı) meydana gelmiştir.

-7 Eylül 1953 Depremi: Bu deprem 7 Eylül 1953 günü 03:59:40’da Çerkeş’te (Çankırı) meydana gelmiştir.

-21 Nisan 1983 Depremi: Bu deprem 21.04.1983 günü Köşker’de meydana gelmiştir. Üç köyde hasar yapmıştır.

-06 Haziran 2000 Depremi: Bu deprem 06.06.2000 Çankırı Dodurga’da meydana gelmiştir. Deprem Ankara’da da hasara neden olmuştur.

-31 Temmuz 2005 Bala-Ankara Depremi: Bu deprem 31.07.2005 günü yerel saatle 00.45’te meydana gelmiştir.

-20 Aralık 2007 Bala-Ankara Depremi: Bu deprem 20.12.2007 günü yerel saatle 11.48 te meydana gelmiştir. Hasar tespit sonuçlarına göre 834 konut, 63 ahır ve 3 işyerinin ağır, 5 konutun ise orta hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

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