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Ankara'nın tanıtılmasını ASBÜ, görev edindi

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, üniversitenin Ankara’nın kültürel miras öğelerine ev sahipliği yaptığını; bu mirasın korunarak yaşatılması ve tanıtılmasında görevli olduğunu söyledi.
Ankara'nın tanıtılmasını ASBÜ, görev edindi

Başkent Kültür Yolu” Festivali kapsamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde "ASBÜ Ankara Fotoğrafları Arşivi" sergisi açıldı. Sergide Ankara’nın eski anları fotoğraflarla ziyaretçilere sunuluyor. ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan sergi açılışında yaptığı konuşmada ASBÜ’nün, Ankara’nın çok katmanlılığını ifade eden kültürel miras öğelerine ev sahipliği yaptığını; bu mirasın korunarak yaşatılmasının ve tanıtılmasının üniversite tarafından görev edinildiğini kaydetti.

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ANKARA FOTOĞRAFLARI SERGİLENİYOR
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen, ASBÜ’nün de paydaşı olduğu “Başkent Kültür Yolu” Festivali kapsamında 28 Mayıs günü saat 18.00’da üniversitede "ASBÜ Ankara Fotoğrafları Arşivi" sergisi açılış töreni düzenlendi. Sergi, üniversitenin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Emine Sökmen, üniversite Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz açış konuşmalarıyla başladı.

BİLİNİRLİĞE KATKI SUNACAK
Sergi açılışında söz alan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Sökmen ASBÜ Hazine Müzesi ve açılışı yapılacak serginin, Ankara’nın sahip olduğu değerlerin bilinirliğine katkı sunmasını umduklarını belirtti. 

ASBÜ ÜSTLENDİ
ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise açılış konuşmasında ASBÜ’nün, Ankara’nın çok katmanlılığını ifade eden kültürel miras öğelerine ev sahipliği yaptığını; bu mirasın korunarak yaşatılmasının ve tanıtılmasının üniversite tarafından görev edinildiğini dile getirdi.

ASIRLIK SÜRECE IŞIK TUTUYOR
T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz  konuşmasında ASBÜ’nün, her biri birer kültür mirası olan binaları ve çevresi özelinde bir asırlık sürece ışık tuttuğunu ve düzenlenen serginin Ankara hakkındaki algının bütünlük kazanmasına katkı sunacağını ifade etti.

12 HAZİRAN’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK
Açılış konuşmaları sonrasında Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve beraberindeki heyet fotoğraf sergisini ziyaret etti. Serginin gezilmesi sonrası yapılan kokteyl ardından açılış programı sona erdi.
"ASBÜ Ankara Fotoğrafları Arşivi" sergisi, 12 Haziran Cuma gününe kadar ASBÜ Hazine Müzesi’nde ilgililerin ziyaretine açık olacak. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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