Ankara’nın tüm güzelliklerini gün yüzüne çıkacak

ATİD Başkanı Birol Akman, Mayıs ayında hayata geçirilmesi öngörülen ‘Kültür Yolu Projesi’yle 29’u tarihi yapı olmak üzere 411 tescilli eserin gün yüzüne çıkacağını ve bunların turizme kazandırılacağını söyledi.

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, köklü bir tarih ve zengin bir kültürel mirasa sahip olan Ankara'nın kültürel mekanlarının değerlendirildiği “Kültür Yolu” projesinin Mayıs ayında hayata geçirileceğinin müjdesini verdi. Akman, üzerinde 29’u tarihi yapı olmak üzere 411 tane tescilli eserin bulunduğu yolun, Ankara’nın tüm güzelliklerini gün yüzüne çıkaracağını belirtti.

411 TESCİLLİ ESER

Akman, Ankara Kalesi’nden başlayarak, hanları, hamamları, müzeleri, Roma döneminden kalma antik tiyatro, sütun, tapınak, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kamuya ait tarihi yapılardan oluşan, üzerinde 29'u tarihi yapı olmak üzere 411 tane tescilli eserin bulunduğu Kültür Yolu ile Ankara'nın içinde barındırdığı tüm güzelliklerin gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacağını belirtti.

DEĞER KATACAK

ATİD olarak Ankara'nın turizmde hak ettiği yere gelmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Birol Akman, İstanbul’daki Beyoğlu Kültür Yolu ile aynı tarihte açılacak olan Ankara Kültür Yolu'nun Başkent'e büyük bir değer katacağını aktardı.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Cumhuriyet tarihinin de önemli bir tanığı olan Ankara'nın bu proje ile bir cazibe merkezi olacağını söyleyen ATİD Başkanı, “Ankara'nın kültürünü ve geçmişini tanıma fırsatı veren, Ankara'nın dünya başkentleri arasında bir 'marka' haline gelmesi açısından oldukça önemli bir adım” diye konuştu.

Emrah Özcan/İlksayfa