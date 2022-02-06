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Ankara'ya 8 milyon turist bekleniyor

ATİD Başkanı Birol Akman, bu yıl önceliklerinin yerli turist ağırlamak olduğuna dikkat çekerek, “2022 yılında 7 milyon yerli, 1 milyon yabancı turistle toplam 8 milyon kişiyi Ankara'da konaklatmayı hedefliyoruz." dedi.
Ankara'ya 8 milyon turist bekleniyor

Anadolu Ankara Turizm İşletmeleri Derneği  (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, Ankara otellerinde pandemi nedeniyle yaşanan durgunluğun bu dönem hayata geçirilecek tanıtım, fuar gibi etkinlikler ve iddialı projelerle son bulacağını belirtti. Hedeflerinin öncelikle yerli turist ağırlamak olduğuna dikkat çeken Akman, bu yıl 8 milyon turist beklediklerini belirtti.

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İÇ TURİZMİN CANLANMASI AMAÇLANIYOR
Ankara'nın turizm değerlerini tanıtmak, bilinirliğini artırmak ve iç turizmin canlanmasını sağlamak için hem normal süreçte hem de pandemi sürecinde canla başla çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren ATİD Başkanı Birol Akman, dünyanın sayılı fuarlarından bir tanesi olan EMITT için hazırlıkları tamamladıklarını kaydetti.

EMITT HAZIRLIKLARI TAMAM
Akman,  “Ankara'nın turizmini daha üst seviyelere taşımak için Türkiye'de ve dünyadaki tüm fuarlara katılarak projelerimizi ve Başkent'in turizm potansiyelini anlatıyoruz. İlk etapta dünyanın sayılı fuarlarından bir tanesi olan EMITT için hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI
Ankara’nın Başkent olması sebebiyle şehirde bulunan kamu kurumlarının yıl içerisinde Türkiye’nin 81 ilinden misafir ağırladığını hatırlatan Akman, pandemi nedeniyle bu ziyaretlerde gözle görülür bir düşüş yaşandığını kaydetti. 

ÖNCELİK YERLİ TURİST
Son günlerde ziyaretlerin yavaş yavaş normalleşmeye başlayarak sayının arttığını vurgulayan Akman, “Pandemi nedeniyle TBMM ve bakanlıklara gelen ziyaretçi sayısında da düşüş yaşanmıştı. Bu sayı artık yavaş yavaş normalleşmeye başladı. 2022 yılında önceliğimiz Ankara'da yerli turist ağırlamak” ifadelerini kullandı.

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KÜLTÜR YOLU KATKI SAĞLAYACAK
ATİD Başkanı Birol Akman, Başkent'in tanıtımı için resmi kurumlarla koordineli olarak çalıştıklarını, bu yıl gerçekleştirilecek “Ankara Kültür Yolu" gibi iddialı projeler ve etkinliklerle Ankara'nın pandemi öncesi sahip olduğu turist sayısını bu dönem yakalayacağını aktardı.

SAĞLIK TURİZMİ ÖN PLANDA OLACAK
Sağlık turizminde büyük bir rol oynayan Ankara'nın sağlık turizminin de başkenti olması ilkesiyle çalıştıklarını anlatan Akman, 2022 yılında 7 milyon yerli, 1 milyon yabancı turistle toplam 8 milyon kişiyi Ankara'da konaklatmayı hedeflediklerini kaydetti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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