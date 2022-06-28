Ankara aşığı AHİD’in tarafsız, siyaset üstü bir dernek olduğunu söyleyen Başkan Hilmi Yaman, “Ankara’ya hizmet etmek ibadettir mantığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara’ya değer katan, katmak isteyen herkesi derneğe bekliyoruz” dedi.

Kurulduğu günden bu güne Ankaralının hizmetinde olan Ankara’nın en büyük STK’larından AHİD üçüncü dönemine girdi. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen genel kurul sonrası gazetemiz Haber Müdürü Âdem Orman ve Muhabirimiz Faruk Gökyurt’un yaptığı hayırlı olsun ziyaretinde Dernek Başkanı Hilmi Yaman açıklamalarda bulundu.

UZLAŞI KÜLTÜRÜ İSTİYORUZ

“Bütünleştirici bir güç olarak milletimizin birlik ve beraberliğini önemseyen AHİD yeni genel kurulu ile Ankaralıya hizmet vermeye devam edecek” diyen dernek Başkanı Hilmi Yaman, “Kucaklaşmayı selamlaşmayı özlemişiz. Zaten insanlar yeteri kadar birbirini kırıp kavga ediyor. Olumsuzluklar içerisinde biz bari olumlu bakalım ve olumlu şeyler yapalım istiyoruz. Ülkece olumlu bakmaya ve pozitif işler yapmaya ihtiyacımız var. Kavgaya dövüşe ihtiyacımız yok. Biz artık uzlaşı kültürü istiyoruz” dedi.

HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMİYORUZ

“AHİD Ankara’da siyaset ötesi birliğin ve beraberliğin öncüsü bir dernektir” diyerek derneğin tarafsızlığını vurgulayan Yaman, “Türkiye’nin özlemiş olduğu tablo uzlaşı kültürüdür. Bizim kavgaya değil uzlaşıya ihtiyacımız var. AHİD olarak en büyük özelliğimiz kimseyi ötekileştirmiyor oluşumuz. Herkese aynı mesafede aynı samimiyetle olan bir duruşumuz var. Derneğimizde hiç kimse kendini yabancı hissetmiyor bu benim için çok önemli. Kapıdan giren herkesin burada kendini rahat hissetmesi benim en arzu ettiğim şey. Bizim mantığımız ‘Ankara’ya hizmet etmek ibadettir.’ Bizim duruşumuz budur iki günlük dünyada insanları mutlu etmek onlara hizmet etmek lazım. Biz hem Allah’ın rızasını gözetelim. Hem insanlarımıza hizmet edelim. Hem de kimseyi kırıp üzmeyelim. Bizim duruşumuz budur. Devletimizin bekası ve devamı için yapılması gereken ne varsa biz onu yapacağız” diye konuştu.

KUCAKLAŞMAYI SELAMLAŞMAYI ÖZLEMİŞİZ

“Ülkemizin özlediği beraberliği biz genel kurulumuzda hayata geçirdik” ifadesini kullanan Yaman, “Genel kurul çok yoğun ama keyifliydi. Genel kurulumuza Ak Parti’den ve CHP’den ve İYİ Parti vekiller de katıldı. Ankara’mızın her partiden belediye başkanları katılım sağladı. Biz bu genel kurul ile AHİD’in siyaset üstü bütünleştirici ve birliğin, beraberliğin temsili bir STK olduğunu gösterdik. Biz hiçbir toplantımızda hiçbir faaliyetimizde ayırım yapmadık. Vekiller icraatlarını anlattı ama rencide edecek derneğimizi içine çekecek bir siyaset politikası izlettirmedim. Genel kurulumuzda hiçbir konuşmacı ayrım yapmadı. Bu durum bizim duruşumuzu gösteriyor. Genel kurul sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aradı tebrik etti” diyerek her düşüncedeki insanın dernekte yer bulabileceğine vurguladı.

ANKARA’MIZA HİZMET EDİYORUZ

Yaman, “Ankara için düşündüğümüz çok projemiz var. Allah nasip ederse bayrama kadar hayırlı olsun ziyaretlerini kabul edeceğiz. Bayramdan sonra biz her seçim sonunda olduğu gibi önce Gazi Mustafa Kemal Paşayı Anıtkabir’de makamında ziyaret edip ondan sonra görev dağımı yapacağız. Görev dağılımıyla beraberde yapacağımız projeler ortaya çıkacak. Yarım kalan işleri tamamlayacağız sonra projelere geçeceğiz. AHİD olarak 6 yıldır Ankara’mıza hizmet ediyoruz. Bu üçüncü dönemimiz olacak. Ankara’mıza katkı sunmak isteyen herkesin derneğimizde yeri vardır. Ankaralıda derneğimiz de çalışmak için çok talep var. Derneğimizin kadın ve gençlik kolları mevcuttur onlarda bizler gibi canla başla çalışıyor” diyerek yeni dönemde yapacaklarına değindi.

ANKARA’YA HİZMET EDEN HERKESE MİNNETTARIZ

Gazete olarak yaptığımız ziyarette konuşan AHİD Başkanı Hilmi Yaman son olarak derneğin tarafsızlığına vurgu yaparak şu cümlelere yer verdi, “Dernek olarak tarafsız olursak söylediğimiz sözün karşılığı olur. Ankara’mız için yapılması olması gereken işlerle alakalı bir durum olduğunda bir makama çıkıldığında tarafsızlık çok önemli taraf olursanız size başka türlü bakarlar. Biz genel kurulumuzda şunu gördük ki AHİD tarafsız ve siyaset üstü bir STK’dır. Bizim derneğimizde herkesin kendine bir yer bulması mutlu ediyor. Bizim gayemiz amacımız Ankara’ya hizmet etmek. Ankara’ya hizmet eden herkese minnettarız.”

Faruk Gökyurt/ İlksayfa