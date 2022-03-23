  • BIST 2.183,10
  • Altın 925.178
  • Dolar 14.8231
  • Euro 16.3159
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

ANKESOB yeni hizmet binasına taşındı

ANKESOB 110 bini aşan üyesine daha kaliteli hizmet sunabilmek için yeni hizmet binasına taşındı. Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan tarihi taş binada hizmet vermeye başlayan kurum, Başkent esnafını en iyi şekilde temsil edebilmeyi amaçlıyor.
ANKESOB yeni hizmet binasına taşındı

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) Sicil Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı. Ulus Konya Sokak’ta bulunan yerinden Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan tarihi taş binaya taşınan kurum, 110 bini aşan üyesine daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyor. Sürekli artan iş hacmini karşılayabilmek için yeni binaya taşınan kurumun diğer birimleri ise en kısa zamanda yeni binada hizmete başlayacak.

thumbnail_dsc_9979.jpg

110 BİN ESNAFA HİZMET VERECEK
ANKESOB’tan yapılan açıklamada her geçen gün artan üye esnaf ve sanatkâra daha kaliteli hizmet sunabilmek ve artan iş hacmini en güzel şekilde yerine getirebilmek adına kurum olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıkları belirtildi. ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, kurumun hizmet verdiği üye esnaf ve sanatkârın 110 bini bulduğunu, daha kaliteli hizmet için yeni hizmet binasına taşınmanın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

TARİHİ BİNAYA TAŞINDI
Yiğiner, “ "Kurumumuz bilindiği üzere çok uzun yıllardır Ulus Konya Sokak'taki hizmet binasında  esnaf ve sanatkârlarımıza hizmet veriyor. Ankara'da hizmet verdiğimiz üye esnaf ve sanatkârımız 110 bini buldu. ANKESOB olarak kurumumuzun daha iyi fiziki altyapısı ile yeni bir hizmet binasında hizmet vermesi kaçınılmaz olmuştu. Sürekli artış gösteren iş hacmine cevap verebilmek için tarihi taş bina olarak tabir edilen yeni hizmet binamıza öncelikle Esnaf Sicil Müdürlüğümüzü taşıdık.” 

DAHA KALİTELİ DAHA MODERN
“Fiziki altyapısı ile artan personel sayısına ve kullanımına elverişli yeni hizmet binamız, kurumsallaşmanın tüm özelliklerini taşımakta olup, odalarımıza, esnaf ve sanatkârlarımıza en iyi hizmeti verecek, Ankara esnaf teşkilatını en iyi şekilde temsil edecek özellikte planlanmıştır. Diğer birimlerimiz de yakın zamanda yeni  binamızda hizmet vermeye başlayacak. Sicil işlemlerini yaptırmaya gelecek esnaf ve sanatkârlarımıza daha kaliteli ve modern ortamda hizmet sunacak olan Sicil Müdürlüğümüz Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı olsun"  ifadelerini kullandı. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye aşı haritası 23 Mart 202223 Mart 2022 Çarşamba 10:33
  • Elektrik Kesintisi 23 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ23 Mart 2022 Çarşamba 10:33
  • Ankara hava durumu 23 Mart 202223 Mart 2022 Çarşamba 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 23 Mart 2022 - ASKİ23 Mart 2022 Çarşamba 10:25
  • Su Kesintisi 23 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ23 Mart 2022 Çarşamba 10:24
  • 1915 Çanakkale Köprüsü, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü23 Mart 2022 Çarşamba 05:05
  • Yerli Milli Eğitim23 Mart 2022 Çarşamba 04:04
  • AKK Su Çalışma Gurubundan Kızılırmak çağrısı23 Mart 2022 Çarşamba 03:03
  • Gazeteciye Değer23 Mart 2022 Çarşamba 02:02
  • Umre turizmi yapan bir firma sahibi vatandaşı mağdur etti22 Mart 2022 Salı 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti