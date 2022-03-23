ANKESOB yeni hizmet binasına taşındı

ANKESOB 110 bini aşan üyesine daha kaliteli hizmet sunabilmek için yeni hizmet binasına taşındı. Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan tarihi taş binada hizmet vermeye başlayan kurum, Başkent esnafını en iyi şekilde temsil edebilmeyi amaçlıyor.

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) Sicil Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı. Ulus Konya Sokak’ta bulunan yerinden Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan tarihi taş binaya taşınan kurum, 110 bini aşan üyesine daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyor. Sürekli artan iş hacmini karşılayabilmek için yeni binaya taşınan kurumun diğer birimleri ise en kısa zamanda yeni binada hizmete başlayacak.

110 BİN ESNAFA HİZMET VERECEK

ANKESOB’tan yapılan açıklamada her geçen gün artan üye esnaf ve sanatkâra daha kaliteli hizmet sunabilmek ve artan iş hacmini en güzel şekilde yerine getirebilmek adına kurum olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıkları belirtildi. ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, kurumun hizmet verdiği üye esnaf ve sanatkârın 110 bini bulduğunu, daha kaliteli hizmet için yeni hizmet binasına taşınmanın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

TARİHİ BİNAYA TAŞINDI

Yiğiner, “ "Kurumumuz bilindiği üzere çok uzun yıllardır Ulus Konya Sokak'taki hizmet binasında esnaf ve sanatkârlarımıza hizmet veriyor. Ankara'da hizmet verdiğimiz üye esnaf ve sanatkârımız 110 bini buldu. ANKESOB olarak kurumumuzun daha iyi fiziki altyapısı ile yeni bir hizmet binasında hizmet vermesi kaçınılmaz olmuştu. Sürekli artış gösteren iş hacmine cevap verebilmek için tarihi taş bina olarak tabir edilen yeni hizmet binamıza öncelikle Esnaf Sicil Müdürlüğümüzü taşıdık.”

DAHA KALİTELİ DAHA MODERN

“Fiziki altyapısı ile artan personel sayısına ve kullanımına elverişli yeni hizmet binamız, kurumsallaşmanın tüm özelliklerini taşımakta olup, odalarımıza, esnaf ve sanatkârlarımıza en iyi hizmeti verecek, Ankara esnaf teşkilatını en iyi şekilde temsil edecek özellikte planlanmıştır. Diğer birimlerimiz de yakın zamanda yeni binamızda hizmet vermeye başlayacak. Sicil işlemlerini yaptırmaya gelecek esnaf ve sanatkârlarımıza daha kaliteli ve modern ortamda hizmet sunacak olan Sicil Müdürlüğümüz Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA