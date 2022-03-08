Antikanın "kirli çıkı"sı çöpten topladığı eşyaları bit pazarında satarak işini büyüttü

Bir zamanlar çöpten topladığı eşyaları bit pazarında satarak geçimini sürdüren Fevzi Tepe, şimdilerde lüks semtlerde antika dükkânı işletiyor.

İstanbul’da 15 yıl boyunca çöpten topladıkları arasında değerli gördüğü eşyaları bit pazarında satarak geçimini sürdüren 50 yaşındaki Fevzi Tepe, şimdilerde lüks semtlerde antika dükkânı işletiyor. Antika konusunda Türkiye’nin sayılı isimleri arasında yer aldığını, piyasada “kirli çıkı” lakabıyla bilindiğini kaydeden Tepe, uzun yıllardır antika alışverişi için Ankara’ya çok sık geldiğini anlattı.

ÇÖP TOPLAYICLIĞINDAN ANTİKA KRALLIĞINA

Başkent’te her ayın ilk pazar günü kurulan Ayrancı Antika Pazarı’nın müdavimlerinden olduğunu anlatan Tepe, hayatını antika ve nostaljik malzemelere adadığını söyledi. 35 yıllık serüveniyle ilgili muhabirimize bilgi veren Fevzi Tepe, “1987 yılında İstanbul’da çöp toplama başladım. Çöpten bulduğum ve değerli gördüğüm eşyaları Kadıköy’de keşfettiğim antika pazarında yıllarca sattım. Yıllar içinde işimi hurdacılıktan antikacılığa dönüştürdüm. Şimdi Nişantaşı ve Kadıköy'deki dükkanlarımda bu işi sürdürüyorum. Çok kişiye bu işi öğrettim ve hepsinin durumu çok iyi” dedi.

“1999’DAN BU YANA ANKARA’YA SIKÇA GELİYORUM”

Ankara’ya işi gereği çok sık geldiğini ve Ayrancı’da kurulan antika pazarının müdavimi olduğunu söyleyen Tepe, “1999 yılında Ankara’da da bu işi yapmaya başladım. Buraya gelip sürekli tezgâh açıyorum. Burada, diğer arkadaşlarla iyi ilişkiler kurduk” diye konuştu.

ANTİKA DÜNYAYI GEZDİRİYOR

Antika işinin genellikle elit bir zümreye hitap ettiğine değinen Tepe şöyle devam etti: “Antika işinde üst düzey insanlarla oturup kalkma, onlarla sohbet etme ve tecrübelerinden faydalanma şansı oluyor insan. Bu işle uğraşıyorsan bir de çok geziyorsun; Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerine gitme, oraları görme imkanını buluyorsun. Onun için herkese antika işini öneriyorum. Ayrıca antikacılığın yanı sıra uzun süredir resimle ilgileniyorum.”

Tepe, keşfedilmemiş, görülmemiş ve aykırı eserlerin kendisinde bulunmasından dolayı kendisine “kirli çıkı” lakabı takıldığını kaydetti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-