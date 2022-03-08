  • BIST 2.011,35
  • Altın 959.113
  • Dolar 14.5079
  • Euro 15.8519
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 3 °C
»

Antikanın "kirli çıkı"sı çöpten topladığı eşyaları bit pazarında satarak işini büyüttü

Bir zamanlar çöpten topladığı eşyaları bit pazarında satarak geçimini sürdüren Fevzi Tepe, şimdilerde lüks semtlerde antika dükkânı işletiyor.
Antikanın "kirli çıkı"sı çöpten topladığı eşyaları bit pazarında satarak işini büyüttü

İstanbul’da 15 yıl boyunca çöpten topladıkları arasında değerli gördüğü eşyaları bit pazarında satarak geçimini sürdüren 50 yaşındaki Fevzi Tepe, şimdilerde lüks semtlerde antika dükkânı işletiyor. Antika konusunda Türkiye’nin sayılı isimleri arasında yer aldığını, piyasada “kirli çıkı” lakabıyla bilindiğini kaydeden Tepe, uzun yıllardır antika alışverişi için Ankara’ya çok sık geldiğini anlattı. 

dsc_1450.jpg

ÇÖP TOPLAYICLIĞINDAN ANTİKA KRALLIĞINA 
Başkent’te her ayın ilk pazar günü kurulan Ayrancı Antika Pazarı’nın müdavimlerinden olduğunu anlatan Tepe, hayatını antika ve nostaljik malzemelere adadığını söyledi. 35 yıllık serüveniyle ilgili muhabirimize bilgi veren Fevzi Tepe, “1987 yılında İstanbul’da çöp toplama başladım. Çöpten bulduğum ve değerli gördüğüm eşyaları Kadıköy’de keşfettiğim antika pazarında yıllarca sattım. Yıllar içinde işimi hurdacılıktan antikacılığa dönüştürdüm. Şimdi Nişantaşı ve Kadıköy'deki dükkanlarımda bu işi sürdürüyorum. Çok kişiye bu işi öğrettim ve hepsinin durumu çok iyi” dedi.

“1999’DAN BU YANA ANKARA’YA SIKÇA GELİYORUM”
Ankara’ya işi gereği çok sık geldiğini ve Ayrancı’da kurulan antika pazarının müdavimi olduğunu söyleyen Tepe, “1999 yılında Ankara’da da bu işi yapmaya başladım. Buraya gelip sürekli tezgâh açıyorum. Burada, diğer arkadaşlarla iyi ilişkiler kurduk” diye konuştu. 

ANTİKA DÜNYAYI GEZDİRİYOR
Antika işinin genellikle elit bir zümreye hitap ettiğine değinen Tepe şöyle devam etti: “Antika işinde üst düzey insanlarla oturup kalkma, onlarla sohbet etme ve tecrübelerinden faydalanma şansı oluyor insan. Bu işle uğraşıyorsan bir de çok geziyorsun; Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerine gitme, oraları görme imkanını buluyorsun. Onun için herkese antika işini öneriyorum. Ayrıca antikacılığın yanı sıra uzun süredir resimle ilgileniyorum.” 
Tepe, keşfedilmemiş, görülmemiş ve aykırı eserlerin kendisinde bulunmasından dolayı kendisine “kirli çıkı” lakabı takıldığını kaydetti. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA- 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye aşı haritası 8 Mart 202208 Mart 2022 Salı 10:33
  • Ankara hava durumu 8 Mart 202208 Mart 2022 Salı 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 8 Mart 2022 - ASKİ08 Mart 2022 Salı 10:25
  • Su Kesintisi 8 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ08 Mart 2022 Salı 10:24
  • Başkentli otobüs ve dolmuşçu esnafından kontak çağrısı08 Mart 2022 Salı 05:05
  • 21.Yüzyılda Bir Çeçen Mücahide: Şehit Amina Okuyeva 08 Mart 2022 Salı 04:04
  • Ayrancı Antika Pazarı ne zaman kuruluyor?08 Mart 2022 Salı 03:03
  • Irkçı, İkiyüzlü, İnsanlıktan Nasibini Almamış Avrupa08 Mart 2022 Salı 02:02
  • Gelişigüzel dikilen elektrik direkleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor08 Mart 2022 Salı 01:01
  • Elektrik Kesintisi 7 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ07 Mart 2022 Pazartesi 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti