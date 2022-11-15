Ara tatiller öğrencileri ezberci zihniyetten koparıp öğrenmeye itiyor

Okulların ara tatile girmesiyle velilere düşen görevleri Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşen Okur ile konuştuk. Okur, “Ebeveynler çocukları ezbere dayalı değil, öğrenmeye dayalı çalışmalara yönlendirmelidir. Eksikleri gidermek için ara tatil iyi bir fırsat” dedi.

Okulların 11 Kasım’da 9 günlük tatil sürecine girdi. Ara tatile giren çocuklar için Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşen Okur, ailelere bir dizi uyarılarda bulundu. Okur, “Veliler bu ara tatili çok iyi değerlendirmeleri ve çocuğun hangi konuda eksikleri varsa gidermelidir. Bunu yaparken çocuğu sıkmadan, baskı kurmadan yapmalıdır. Çocuk ailesiyle vakit geçirmeli, yeni hobiler edinmeli ama derslerini de aksatmamalıdır. Günlük bir çocuğun verimli bir şekilde 2 saat geçirmesi tekrar ve kavrama açısından yeterli olacaktır. Bu noktada da planlı olmak çok önemli. Bunu oturtabilen ebeveynlerin çocukları okul açıldığı zaman zorluk yaşamayacaktır” dedi.



ARA TATİL ÇOCUK İÇİN AVANTAJ SAĞLIYOR

Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşen Okur, okulların ara tatil sürecine girmesinin avantajlı yanlarını şöyle dile getirdi: “Ara tatilin bizim için çok büyük bir avantaj olduğunu unutmamalı ve ona göre davranmalıyız. Bu ara tatili iyi değerlendirip, açıklarını kapatabilir. Bunlar için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. ‘Tekrar edilmeyen bilgi unutulmaya mahkûmdur’ ve çocuk tekrar etmediği zaman bu bilgileri kolaylıkla unutacaktır. Bilgileri tekrar etmenin yanı sıra bu tatil nerede eksikleri varsa, hangi konuyu tam olarak anlamadıysa o noktalara odaklanmalarını sağlayacak. Bunların üzerinden gidip çalışarak ve aynı zamanda sorarak eksiklerini gidermeleri gerekiyor.”

ÇOCUĞUN DÜZENİ BOZULABİLİR

Okur, 9 günlük ara tatilin çocuk üzerinde bıraktığı olumsuz noktaları “Öğrencilerin düzenleri uyku düzeninden yemek düzenine, ders çalışma rutinine kadar tamamen değişmiş oluyor. Bunlar bizim için önemli noktalar. Çocuğun düzeni bozulduğu zaman okula başladıklarında zorlanabiliyorlar. Adaptasyon sorunu yaşanabiliyor. Bu noktada velilerimize uyku, yemek ve ders çalışma rutinlerine dikkat etmelerini, düzenlerini bozmadan ilerlemelerini tavsiye ediyorum” diyerek açıkladı.

EZBERCİ ZİHNİYET YOK OLUYOR

Okur, ara tatilde ailelere düşen görevleri şöyle aktardı: “Ara tatiller öğrencileri ezberci zihniyetten koparıp öğrenmeye itiyor. Bu süreçte ailelerin çok fazla ders ve ödev odaklı olmalarını istemiyoruz. Ailelere düşen görev çocuğu sıkmamak. Çocuğa sürekli ‘ders çalış’ demek çocukları yıpratıyor, yoruyor ve dersten soğutuyor. Çocuk başında bir otorite ve baskı gördüğü zaman odaklanamıyor, yapacağı varsa da yapmamayı tercih ediyor. Bu da beraberinde başarısızlığı getiriyor. Bu noktada devamlı ‘ders çalış’ demeden, baskı kurmadan, çocuk için bir plan ve program yaparak ilerlendiğinde ne çocuk ne de ailesi yoruluyor. Verimli ve düzenli çalışan bir öğrencinin ders için çok fazla zaman ayırmasına gerek yoktur. Genelde ezberlemeye dayalı değil de öğrenmeye dayalı verimli çalışmalar yaptığı zaman hem öğrenme kalıcı oluyor hem de öğrenci eksiklerini daha rahat tamamlamış oluyor.”

VERİMLİ BİR 2 SAAT YETERLİ

Ara tatilin çocuğun açıklarını kapatması için avantaj olduğunu dile getiren Okur, bunların yanında çocuğun dinlenmesi, yeni hobiler edinmesi, aileleri ile kaliteli vakit geçirmesi içinde yapıldığını ifade etti. Okur, “ Ara tatilin çocuklar için faydalı olduğunu düşünüyorum ve gerektiği kadar yapıldığına inanıyorum. Öğrencilerin dinlenmeye de ihtiyacı var. Dinlenmenin yanı sıra farklı aktivitelere, hobilere, aileleriyle vakit geçirmeye de ihtiyacı var. Çocuk için kısa bir mola oluyor fakat aile bu molayı tam bir tatil gibi görmemelidir. Ailesiyle vakit geçirmeli ama derslerini de aksatmamalıdır. Günlük bir çocuğun verimli bir 2 saat geçirmesi tekrar ve kavrama açısından yeterli olacaktır. Bu noktada da planlı olmak çok önemli. Bunu oturtabilen ebeveynlerin çocukları okul açıldığı zaman zorluk yaşamayacaktır” şeklinde konuştu.

3 T İÇİN ÖDÜL-CEZA YÖNTEMİ

Okur, 9 günlük ara tatil sürecinde çocukları telefon, tablet, televizyon gibi teknolojik alet kullanımının en aza indirilmesi içinde önerilerde bulundu: “Teknoloji çağındayız ve teknolojik alet kullanımını engellemek mümkün değil fakat en aza indirmek mümkün. Tamamen çocuğun hayatından soyutlayamıyoruz. Bunun için biz eğitmenler ve ebeveynler olarak ödül-ceza sitemi geliştirdik. Çocuk 1 hafta boyunca ders programına uyup başarı sağlamış ve üzerine düşen görevleri yerine getirmişse 2 saat boyunca telefon, tablet gibi teknolojik cihazlara erişim hakkı elde ediyor. Aynı zamanda kurs merkezimiz içerisinde de telefon yasağı getirerek öğrencilerimizin verimli, tamamen ders odaklı kalmalarını, zihinlerini buraya vermelerini sağladık. Öğrenciler için çok verimli olduğunu düşünüyorum.”

Buket Beslen/ İLKSAYFA-