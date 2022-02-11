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Araçlar kışın yıkanır mı?

Araç temizlik uzmanı İbrahim Küçüköz, kışın yollarda yapılan tuzlama çalışmalarının araçlara zarar verdiğini söyleyerek, “Kışın araç yıkanmaz algısı yanlış. Araç asıl kışın yıkanır. Yollardaki tuzlar kaportaya zarar veriyor ve araçları çürütüyor” dedi.
Araçlar kışın yıkanır mı?

Araç yenileme ve detaylı temizlik uzmanı İbrahim Küçüköz, kışın araç yıkanmaz algısının yanlış olduğunu söyleyerek vatandaşlara bir dizi uyarılarda bulundu. Küçüköz, kış aylarında belediyelerin yolları tuzladığını ve bu tuzların araçların kaportasına zarar verdiğini belirterek, “Tuz kaportaya zarar veriyor ve araçları çürütüyor. Araçları kontrol ettiğiniz de kışın bembeyaz olduklarını görürsünüz. Bu tuzdan kaynaklıdır. Yıkatamıyorsanız bile en azından su tutmalısınız” dedi.

1644567320207.jpegMALİYET ARTIŞI FİYATLARA YANSIDI
Yenimahalle’de yer alan SYS Garage İşletmecisi İbrahim Küçüköz, oto yıkama fiyatlarının yükselmesinin artan maliyetlerden kaynaklı olduğunu belirterek, “Personel giderlerinin artması, kullanılan kimyasal temizlik maddelerindeki fiyat artışı ve gider kalemlerinin yükselmesi oto yıkama fiyatlarında artışa gitmemize neden oldu. 150 liraya aldığımız yıkama köpüğü 400 lira oldu. Elektrik faturalarımız keza çok yüksek gelmeye başladı. 2 bin liralık faturalarımız 6 bin lira geliyor. Bu da ister istemez yıkama fiyatlarına yansıyor” dedi.

OTO YIKAMA MALİYETİ 45 LİRA OLDU
“İç dış araç yıkamanın maliyeti önceden 30 lira civarlarındaydı, şimdi ise bir araç yıkama maliyeti yaklaşık 45 liraya tekabül ediyor” diyen Küçüköz, “Elektriği, suyu, eleman giderleri, işletme kirası ve KDV’si ile birlikte ortalama bir araç iç-dış yıkaması yaklaşık 45 liraya mal olmaktadır. Buna bir de işletmenin kârı eklendiğinde fiyatlar doğal olarak artış göstermektedir. Bazı işletmeler kuyu suyu kullanarak bu maliyeti düşürmeye çalışmaktadır. Biz kuyu suyu araçlara hasar verdiğinden dolayı tercih etmiyoruz, şebeke suyu kullanıyoruz” şeklinde konuştu. 

ARAÇ BOYUTUNA GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR
Araçların boyutlarına göre fiyat tarifesi uyguladıklarına dikkat çeken Küçüköz, “Biz araçların boyutuna göre fiyat uyguluyoruz. Küçük araçlar 50 lirayken, büyük araç yıkama ücreti 70 liraya kadar çıkmaktadır. Aracın kirlilik-temizlik durumuna göre de fiyat ücreti değişmektedir. Araziden çamurlu bir şekilde gelen araç ile şehir içinden gelen bir aracın yıkama ücreti aynı olmamaktadır” diye konuştu.

PANDEMİ TEMİZLİK TARZINI DEĞİŞTİRDİ
Hayat tarzımızı değiştiren pandeminin oto yıkamada da birçok şeyi değiştirdiğine dikkat çeken Küçüköz şunları söyledi, “Pandemiden önce hayatımızda dezenfektan diye bir şey yoktu. Önceden sadece detaylı temizlik yapardık. Pandemiyle birlikte dezenfektanlı temizlikler yapmaya başladık. Bu temizlik türüne çok talep var. İnsanlar bu konuda çok hassas davranıyorlar.”    

KLİMA BOMBASI VİRÜSLERİ YOK EDİYOR
“Önceden görünen kirleri temizlerdik. Şimdi ise mikrop ve virüs gibi görünmeyen kirleri de temizliyoruz. Araçların polen filtrelerinden tutunda motoruna kadar temizlik yapıyoruz. Özel malzemeler kullanıyoruz. Detaylı temizlik işlemleri bittikten sonra klima bombası denilen, içerisinde dezenfektan olan ürünlerle aracın her yerini dezenfekte ediyoruz. Sadece aracın görünen yerlerini değil görünmeyen yerlerini de temizlemiş oluyoruz. Mikrop ve virüsleri böylelikle yok etmiş oluyoruz.”

ASIL ARAÇ KIŞIN YIKANIR
Kışın araç yıkanmaz algısının ise yanlış olduğunu kaydeden Küçüköz, asıl kışın araç yıkanması gerektiğini söyledi. Kışın belediyelerin yolları tuzladığını hatırlatan Küçüköz, “Belediyeler yolları tuzladığı için, araç kaportaları tuza maruz kalıyor. Tuz kaportaya zarar veriyor ve araçları çürütüyor. Araçları kontrol ettiğiniz de kışın bembeyaz olduklarını görürsünüz. Bu tuzdan kaynaklıdır. Yıkatamıyorsanız bile en azından su tutmalısınız” dedi.

KUYU SUYUNA DİKKAT
Benzinliklerde bulunan fırçalı yıkamaları ise önermediğini belirten Küçüköz sözlerini şöyle sürdürdü, “Neredeyse tamamı kuyu suyu kullanıyor. Kuyu suyu da tuzlu ve kireçlidir. Bu da araçlara büyük oranda hasar vermektedir. Avrupa’da yapılan araştırmaya göre bizim kullandığımız şebeke suyuyla Avrupalılar duş dahi almıyorlar, sadece bahçe suluyorlar. Şebeke suyu dahi böyleyken kuyu suyunun halini siz düşünün. Boya solvent ve silikonize maddeler içerir. Tuz da bu maddeleri çözmektedir. O yüzden normal su ile araç yıkatılmasını öneriyoruz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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