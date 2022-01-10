Arıdan süt üretiyor

Türkiye’de arıdan süt üreten sayılı girişimcilerden biri olan Kızılcahamamlı Bilal Çınar, yıllık hedefinin 15 kilo olduğunu söyledi. Çınar, "Arı sütüne metal değdiği an özelliğini kaybediyor. Tahta kaşıkla tüketilmeli" dedi.

Kızılcahamam'da kendi köyü olan İğdir'de 14 yaşından bu yana arıcılık yapan 32 yaşındaki Bilal Çınar, şu an 81 ile arı ürünleri tedarik ediyor. Başkentli genç girişimci Çınar, köyündeki 4 dönümlük araziye kurduğu işletmede üretime büyük katkı sağlıyor.

80 BİN ARICIDAN 35'İ ARI SÜTÜ ÜRETİYOR

Türkiye’de 80 bin arıcının bulunmasına rağmen sadece 35 işletmenin arı sütü üretimi yaptığının bilgisini veren Çınar, şöyle devam etti: ‘’Biz gençlerin üretim sahalarında bulunmaları çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu konuda bizi desteklemeli. Destek artarsa daha güzel işler yaparız. "

EN ZAHMETLİSİ ARI SÜTÜ

Bilal Çınar, arı sütünün diğer arı ürünlerine göre daha uzun soluklu ve daha zahmetli bir süreç içerisinde oluştuğunu anlatarak, "Arı sütü işçi arıların yutak altı bezlerinden salgılanan özel bir besin. Bundan dolayı uzun bir süreçte arı sütü oluşuyor. Şu an 10 kilograma yakın arı sütü üretiyorum, önümüzdeki sezon hedefim 15 kilogram arı sütü üretmek" dedi.

TALEP KARŞILANAMIYOR

Türkiye’de arı sütü talebinin karşılanamadığını belirten Bilal Çınar, ‘’Arı sütünde üretim az, talep çok fazla. Ülkemizde bal üretimi çok; ancak arı sütü üretimi oldukça az. Arı sütünü bireysel anlamda benden başka üreten yok" ifadelerini kullandı.

ARI SÜTÜNE METAL DEĞMEMELİ

Arı sütüne metal değdirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Arı sütüne metal değdiği an özelliğini kaybediyor. Onun için tüketim esnasında tahta kaşık önermekteyiz. Tahta kaşıkla tüketildiği zaman arı sütü kendi değerlerini koruyor."

GÖNDERİMİ DE ÖZEL VE ZAHMETLİ

Bilal Çınar, arı sütünü Türkiye geneline gönderdiğini kaydederek, "Güneş ışığından etkilenmemesi için içerisinde arı sütü bulunan şırıngaları folyo kağıda sararak özel buzlu strafor kutular içerisinde Türkiye geneline gönderim yapıyorum" dedi.

ŞİFA DAĞITIYOR

Arı sütünün vücuttaki hücreleri yenilediği biliniyor. Arı sütünde kalsiyum, bakır, demir, fosfor, silikon, sülfür ve potasyum gibi çeşitli besin ve minerallerin yanı sıra, B vitamin ailesinin zengin vitaminleri bulunuyor.

Arı sütünün kanser türlerini önleme, kan basıncı düşürme, sindirim bozukluklarını iyileştirme, erken yaşlanmayı önleme, kısırlığı tedavi etme, kilo vermeye yardımcı olmak sayılabilir.

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA