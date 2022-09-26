Artan fiyatlar hayvanseverleri zorluyor

Çankaya’da uzun yıllardır evcil hayvan ürünleri işletmesi olan Volkan Özgören, hayvan ürünlerindeki fiyat artışları hakkında gazetemize konuştu. Özgören, “Hayvanseverler gittikçe bakım üstlenmekte zorlanıyor” dedi.

Başkentte uzun zamandır evcil hayvan ürünleri satan Volkan Özgören gittikçe artan mama fiyatlarına dikkat çekerek hayvanseverlerin zor durumda kaldığını söyledi. Sektöre girme sebebinin sokaklardaki canlar ve evcil hayvanlar olduğunu belirten Özgören artık hayvan sahiplenmenin lükse girmeye başladığını ifade etti. Ekonomik problemlerle beraber artan evcil hayvan bakım fiyatlarından dolayı hayvan sahiplenme oranında oldukça bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Özgören, “Normalde senelik 100 kedi 100 köpek sahiplendirirken bu sene henüz 50 hayvana zor ulaştık” dedi.

HAYVAN SAHİPLENME ORANI DÜŞTÜ

Bir sivil organizasyon girişimi yönettiklerini söyleyen Özgören, web sitesi üzerinden hayvan sahiplendirdiklerini ve henüz devlet barınaklarıyla çalışmasalar da özel barınaklardaki hayvanları sahipleriyle buluşturduklarını ifade etti. Ekonomik sebeplerden dolayı hayvan ürünleri fiyatlarının yükseldiğini belirten Özgören bu nedenden dolayı hayvanseverlerin zor durumda kaldığına dikkat çekti. Normal zamanda senelik ortalama 100 kedi ve 100 köpek sahiplendirdiklerini söyleyen Özgören bu sene henüz 50 hayvana zor ulaştıklarını ifade etti. Fiyatların yükselmesi ile beraber hayvan sahiplenme oranının da çok düştüğünü söyleyen Özgören hayvan satışı konusunda, “Hayvan satışı yapan lisanslı insanların elinde de onlarca hayvan kaldı bu sene. Satış konusunda yeni bir düzenleme getirilmişti. Artık evcil hayvan dükkânlarında canlı satış yapılmıyor. Kataloglar hazırlanıyor ve gelen insanlardan oradan seçerek alıyorlar. Benim de satış iznim var ama ben satmıyorum, sahiplendiriyorum” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR ÜÇ KATINA ÇIKTI

Hayvan ürünlerine bu kadar zam gelme sebeplerinden birinin de mama üretiminde hammadde krizi olduğunu belirten Özgören, bu durumun uzun zamandır dile getirildiğini ve kur yükselişiyle beraber fiyat artışlarının katlandığını söyledi. Eski zamanlarda evinde kedi köpek besleyebilene zengin dendiğini söyleyen Özgören, gün geçtikçe yine o eski günlere döndüğümüze dikkat çekti. Birkaç yıl önceye kadar fiyatların ucuzladığını ve hayvan sahiplerinin rahatladığını belirten Özgören, birçok markanın çıkmasıyla, e-ticaretle üreticilerin tüketiciye kolay ulaşmasıyla rekabet ortamının oluştuğunu ve bu durumun da fiyatları oldukça düşürdüğünü ifade etti. Konuyla ilgili Özgören, “Artık kedi köpek sahiplenmek ve bakmak zenginlik ve lükslükten çıkmıştı. Orta ve dar gelirliler rahat rahat hayvan bakımı üstlenebiliyorlardı. Daha bir sene öncesine kadar insanlar benden bir kilogram mama ve bir kilogram kum alıyordu 50 TL tutuyordu. Şimdi 150 TL’den aşağı değil. Fiyatlar üç katına çıktı. Bu yüzden kedi köpek bakımı gittikçe yine zenginliğe veya lükse gidiyor. Hayvanseverler gittikçe bakım üstlenmekte zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

ZİNCİR MARKETLER ESNAFI ZORLUYOR

Büyük zincir marketlerin haksız rekabet oluşturduğunu ve bu sebeple evcil hayvan dükkânı sahiplerinin zorlandığını söyleyen Özgören, kendi dükkânında market ürünü satamazken marketlerin istedikleri fiyata evcil hayvan ürünleri sattıklarını belirtti. Özgören marketlerin 10000 tane dükkânı varken kendisinin sadece bir dükkanı olduğunu bu nedenle zincir marketlerin büyük sermaye ile ürünleri çok daha ucuza alabildiğini söyledi. Konuyla ilgili Özgören, “Bu marketlerin 10000 tane dükkânı var. Benim bir tane dükkânım var. Ben bir tane dükkânıma ürün alırken o 10000 dükkânına ürün alıyor. Serbest piyasa elbette olacak ama aradaki fiyat farklarında uçurum var. Bu da haksız rekabeti ortaya çıkarıyor. Çünkü benim 15 TL’ye sattığım ürünü onlar 5 TL’ye satabiliyorlar. İnternet siteleri de ayrı bir durum. Artık yükselen e-ticaret sistemiyle herkes evcil hayvan ürünleri satabiliyor. Bu da inanılmaz bir rekabeti ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu.

Enes Boyacı / İLKSAYFA