ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Arıcan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti. Arıcan, Cumhurbaşkanı Tatar’a Kıbrıs’ta yer alan eğitim kampüsünün faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, ASBÜ’nün Ankara ve KKTC yerleşkelerinde devam eden eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren Arıcan, “Üniversitemiz kuruluş tarihi itibariyle yeni olmasına rağmen, milletimize ve ülkemize sosyal, beşeri, idari, siyasi, ticari ve endüstriyel alanlarda katma değer sağlaması için gerekli olan tüm akademik ve idari sistemleri kurduk ve başarı ile yürütüyoruz. Ulusal ve uluslararası birikime sahip güçlü, saygın akademik yapısı, entelektüel ve bilimsel düzeyi oldukça yüksek bir eğitim sistemi, üstün nitelikli lisans ve lisansüstü eğitim programlarımız nedeniyle uluslararası öğrenciler için üniversitemiz öncelikli tercih sebebi olmaktadır” dedi.

Arıcan yaptığı konuşmada, Ersin Tatar'ın 21 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen ASBÜ ziyareti ve “Kıbrıs Türk’ünün Varoluş Mücadelesi” başlıklı konferansı için teşekkür etti.

“ASBÜ’NÜN OLMASI BÜYÜK BİR ZENGİNLİK”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin eğitim adası olan KKTC’de de bir kampüsünün olmasının eğitim alanı için büyük bir zenginlik olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin tüm akademisyen ve çalışanlarına verdikleri emekten dolayı kutladı ve başarılar diledi.

Ziyarete, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah, ASBÜ KKTC Akademik Birim Koordinatörü Prof. Dr. Enver Arpa da katıldı.

YUSUF SAĞLAM/ İLKSAYFA-