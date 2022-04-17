ASBÜ’de öğrenci topluluklarının organizasyonuyla iftar programı düzenlendi

ASBÜ’de öğrenci topluluklarının organizasyonuyla yoğun katılımlı bir iftar programı yapıldı. Programda özlemi çekilen eski Ramazanlara tarihi bir yolculuk yapıldı ve özenle hazırlanmış bir dizi etkinlik düzenlendi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Öğrenci Toplulukları organizasyonuyla düzenlenen iftar programında; ASBÜ ailesi bir araya geldi. Program, Sümerbank yemekhanesi ve Valilik yemekhanesinde olmak üzere eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.

ESKİ RAMAZANLAR YAD EDİLDİ

Programda özlemi çekilen, sevgi ve hasretle yâd edilen eski Ramazanlara tarihi bir yolculuk yapıldı ve özenle hazırlanmış bir dizi etkinlik düzenlendi. İftar programı öncesinde ASBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Osman Kurt tarafından yapılan açılış ve selamlama konuşması ardından ASBÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Halid Üveysi tarafından “Kudüs ve Ramazan” konulu bir konuşma yapıldı ve daha sonra yüreklerin ve kulakların pasını silen harika bir Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. İftar sonrasında program ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen bir dizi etkinlikle devam etti.

OSMANLI ŞERBETİ VE MACUN İKRAM EDİLDİ

Programda ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın idrak edilen mübarek günlerin ve ASBÜ ailesini bir araya getiren etkinliğin anlam ve önemini de içeren konuşması ardından Mehmet Tahir İkiler tarafından Meddah Gösterisi yapıldı ve çok ilgiyle izlenen Hacivat-Karagöz Gösterisi, tarihi dokusuna uygun olarak sahnelendi. Programda ayrıca katılımcılara Osmanlı şerbeti ve macun da ikram edilerek maziye hoş bir atıfta da bulunuldu.

FİLİSTİN ÇAYI İKRAMI YAPILDI

Programda öğrenci toplulukları stantlarında düzenlenen etkinlikler de katılımcılardan büyük ilgi gördü. ASBÜ Mescid-i Aksa Öğrenci Topluluğu tarafından naneli Filistin Çayı ikramı, ASBÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından da falafel tadımı yapıldı. ASBÜ Berceste Sanat Öğrenci Topluluğu standında da Ebru Sanatı Atölyesi katılımcıları emeklerini sergiledi. Etkinlikte ASBÜ Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu da programda Oruç ve Bağımlılık hakkında bilgilendirme yaptı. Programda ayrıca ney ve keman dinletisi düzenlendi. Program sonunda ödüllü bilgi yarışması düzenlenerek, bisiklet çekilişi yapıldı ve çekilişle katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

YOĞUN KATILIM

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Osman Kurt ve Prof. Dr. Bülent Kent, ASBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, ASBÜ Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çakır, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz, ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hakan Demiröz, ASBÜ Genel Sekreteri Saim Durmuş ile akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen iftar programındaki çeşitli etkinlikler katılımcılardan oldukça ilgi gördü.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA-