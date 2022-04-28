  • BIST 2.464,95
  • Altın 899.262
  • Dolar 14.7999
  • Euro 15.6018
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

ASBÜ'den Yavru Vatan Kıbrıs'ta anlamlı iftar yemeği

Yavru Vatan’da okuyan üniversite öğrencileri, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda eski Ramazanlara tarihi bir yolculuk yapıldı. 
ASBÜ'den Yavru Vatan Kıbrıs'ta anlamlı iftar yemeği

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ)  Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi tarafından Kıbrıs’ta yoğun katılımlı iftar programı gerçekleştirildi. 

ASBÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde gerçekleştirilen iftar organizasyonuna ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Koordinatörü Prof. Dr. Enver Arpa, KİSAV Başkanı Hüseyin Bekmez ile çok sayıda öğrenci,  akademik ve idari çalışan katıldı. 

asbu-rektoru-musa-kazim-arican.jpg

ASBÜ Kuzey Kıbrıs ailesini bir araya getiren iftar programında eski Ramazanlara tarihi bir yolculuk yapıldı. Kıbrıs’ta okuyan üniversite öğrencileri iftar programına yoğun ilgi gösterdi. Organizasyona katılmak üzere Ankara’dan KKTC’ye giden ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,  üniversite olarak anlamlı bir iftar programında bir araya geldiklerini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi. Rektör Arıcan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. 

asbu-ogrencileri.jpg

Osman AKDOĞAN///İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyetisyen Ayşe Nur Ulucan, "Porsiyonlarınıza dikkat edin."28 Nisan 2022 Perşembe 05:05
  • Hayatın Her Alanında Çin’den İzler28 Nisan 2022 Perşembe 04:04
  • AHİD üyeleri iftar programında buluştu28 Nisan 2022 Perşembe 03:03
  • Bayramımız Kutlu Olsun28 Nisan 2022 Perşembe 02:02
  • Sahipsiz hayvanlara dikkat çeken TVHB Başkanı Ali Eroğlu, "Bunun önüne geçmeliyiz”27 Nisan 2022 Çarşamba 05:05
  • 2022 Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi27 Nisan 2022 Çarşamba 04:05
  • Ev fiyatları el yakıyor27 Nisan 2022 Çarşamba 04:04
  • 24’üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na 130 sporcu ile katılacak27 Nisan 2022 Çarşamba 03:03
  • Ramazan27 Nisan 2022 Çarşamba 02:02
  • Küçük Menderes Nehri'ni kirlilik ve taşkından kurtaracak çalışmalarda sona gelindi26 Nisan 2022 Salı 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti