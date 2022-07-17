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'Asıl başarı bizimkisi'

Başkent’te kendi imkânlarıyla dizi çekimi yapan Uğur Altunsaray, “Bu yola gençleri bilinçlendirmek için çıktık. Herhangi bir sermayemiz yok. Asıl başarı bizim yaptığımız iş, destek bekliyoruz” dedi.
'Asıl başarı bizimkisi'

Altındağ’ın Aydınlıkevler Mahallesinde kendi imkânlarıyla dizi çekimi yapan Uğur Altunsaray, yaptıkları işi tamamen gönüllü olarak yaptıklarını kaydetti. Altunsaray, “Bu işe belli bir sermayeyle girmedik. Amacımız gençleri bilinçlendirmek. Yokluk içerisinde büyümeye, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bizi kendinden gören herkes destek olmalı. Destek görürsek daha faydalı işlere imza atacağız. Asıl başarı budur” dedi. 

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“YARI YOLDA BIRAKILDIM”

Dizinin senaryosunun yazımını ve yönetmenliğini üstlenen Uğur Altunsaray, “Bu fikre bir arkadaşımla başladık. Daha sonrasında bizi yarı yolda bıraktı. Bizim yapamayacağımıza inandı. Onun geri dönmesini beklemekle vakit kaybetmedim. Kurgu ve montaj programını öğrendim. Baktım yapabiliyorum. Dizi montajı da öğrendim. Başarabildiğimi gördüm. Bu şekilde başladık” dedi.

BİLİNÇLENDİRİCİ İÇERİKLER

Başlangıçta 47 dakikalık bir film olarak ele alınan Uyanık dizisinin sosyal mesajlar içerdiğine vurgu yapan Altunsaray, “Dizinin konusu şahısların kumara, uyuşturucuya, mafyaya bulaştığında başına neler gelebileceğini, sadece kendisine değil zararın aileye kadar inebileceğini ele alıyor. Bu diziyi kim izlerse izlesin içerisinde yatan sosyal mesajların farkına vararak bilinçlenecek” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 80 YAŞANMIŞ HİKÂYE

Altunsaray, “Uyanık dizisinin hikâyesi yüzde 80 gerçek, yüzde 20 kurgudur. Kurgu da zaten her film ve dizinin içerisinde bulunur. Bu hikâye bizzat benim başımdan geçmiş bir hikâyedir. Film karakteri evlatlık olduğunu bilmeden bir aileye veriliyor. Daha sonra evlatlık verildiği anne ölüyor. İkinci bir anne figürü geliyor. Çocuğun hayatı bu şekilde başlıyor” şeklinde konuştu.

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ZITLIĞI TEMSİL EDİYOR

Uyanık dizi isminin zıtlığı temsil ettiğini ifade eden Altunsaray, diziyi yaşayan ve oynayan kişinin hiçbir akli dengesi olmadan kötü yola düştüğünü, dizi isminin bu şekilde daha çok dikkat çektiğini belirtti. 

TRAJİKOMİK OLAYLAR DÖNGÜSÜ

Altunsaray olayların bir döngü içerisinde ele alındığını vurgulayarak, “Dizi içerisinde başrol karakteri ardı ardına sıralanan olaylar içerisindedir. Yani dörtlemenin ortasına düşen bir hikâye. Her bölümde başrol karakterine çeşitli görevler verilir bu görevlerin de trajikomik bir şekilde işlendiği görülür” dedi.

ASIL BAŞARI HİKÂYESİ BİZİZ

Yokluk içerisinde büyük işler başardıklarını belirten Altunsaray sözlerine şu şekilde devam etti; “Asıl başarı bizim yaptığımız, bizimle beraber çalışan tüm arkadaşlarım buraya gönüllü olarak geliyor. Onların yol parasını dahi karşılayamıyoruz. Yoklukla savaşıyoruz ve başarıyoruz. Önemli olanda zaten yokluk içerisinden zirveye çıkmaktır.”

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“BİZİ KENDİNDEN GÖREN HERKES İZLEYEBİLİR”

“Dizimizin amacı kötü yola düşürmemek, özendirmemek” ifadelerini kullanan Altunsaray, “Biz sizdeniz. Bizi izlediğinizde cebinizden para gitmeyecek aksine destek olmuş olacaksınız. Kim kendinden olana destek olmak istemez ki? Bizi kendinden gören herkes izleyebilir. Bir şansı hak ediyoruz” dedi.

DESTEK BEKLİYOR

Altunsaray, “Sosyal medya platformlarında bir şeyler yapmak isteyen meslektaşlarımın birçok destekçisi olduğunu görüyorum. Biz kendi yağımızda kavrulurken bize de destek olunmasını talep ediyoruz. Biraz destek görsek çok daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz”  diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen/ İlksayfa 
 

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