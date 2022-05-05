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ASKİ, Hürriyet Caddesi'nde yaşanan su taşkınları için harekete geçti

ASKİ Genel Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Hürriyet Caddesi ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimindeki kavşak ve çevresindeki evlerde yaşanan su taşkınlarını kökten sonlandırmak için harekete geçti.
ASKİ, Hürriyet Caddesi'nde yaşanan su taşkınları için harekete geçti

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in dört bir tarafında altyapı sorunlarını çözerek geçmişte yaşanan ve Başkent’e yakışmayan su baskını görüntülerine son verecek projelere öncelik veriyor.

Bu kapsamda Hürriyet Caddesi’nin Çetin Emeç Bulvarı’na bağlandığı kavşakta ve çevredeki evlerde uzun yıllardır yağışların ardından oluşan su taşkınlarını sonlandırmak amacıyla harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, bölgede yeni yağmur  suyu ve pis su hattı yapım çalışmalarına başladı.

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GÖL MANZARALARI TARİH OLACAK 
Yoğun trafik akışını da etkileyen ve cadde üzerinde yayaların zor anlar yaşadığı görüntülere son verecek çalışma başlattıklarını açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, bölgede incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yağış sonrası kavşak ve çevresinin yağmur suyunu taşıyamaz duruma gelip normal kanalizasyon sisteminden pis suyun dışarı taştığını ve tam anlamıyla göllenmelerin yaşandığını ifade eden Öztürk, “Hatların yağışları taşıyamadığının en belirgin şekilde gözlemlendiği bir nokta burası. Biz de sorunu köklü çözmek adına eski hatları iptal edip tamamen yeni hatlar çekerek, ciddi şekilde rahatlattık burayı. Bu saatten sonra gerek yağmur suyu, gerek kanalizasyon yığılmaları anlamında bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum” dedi. 

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ÖZTÜRK: “ÇOK CİDDİ BİR İÇME SUYU KAÇAĞINI TESPİT EDEREK, ONARDIK”
Bölgede ASKİ ekipleri tarafından hızla yapımı devam eden çalışma sırasında önemli bir su kaçağı tespit ettiklerini de belirten Öztürk, şu bilgileri paylaştı:
“İlginçtir bugüne kadar rastlanmamış, keşfedilmemiş, hatta akustik dinlemeyle bile bulunmamış ciddi bir içme suyu kaçağı tespit ettik. Saniyede 10 litreye varan bir kaçaktı bu. Dolayısıyla kayıp kaçak anlamında da ciddi bir iş başardığımızı düşünüyorum. Burada çapları 400 ile 1400 mm arasında değişen yeni hat döşemesi gerçekleştirdik. Harp Okulu içi deşarj bağlantıları, Çetin Emeç Bulvarı ile Hürriyet Caddesi boru sürme, Tavuskuşu Sokak ve ızgara bağlantıları ile birlikte toplamda 984 metre imalat gerçekleştirdik.”  

Ay sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmalardan bölge esnafı memnuniyetini dile getirirken, yıllardır taksicilik yapan Çelebi Açıkgöz, “Buraya otobüs durağına gelenler her araç geçtiğinde ıslanıyorlardı. Burası göl gibi oluyordu ama şimdi bunlar yaşanmayacak. Her şey güzel oluyor” derken, market sahibi Onur Börekçi de düşüncelerini şu sözlerle özetledi:
“Eskiden bir yağmur yağdığında her yer göl oluyordu. Rögar çukurunda patlama yaşanıyordu. Hattın gücü yetmiyordu. Yağmur suyu ve pis su çalışmaları çok iyi oldu, teşekkür ediyorum. Dükkânımıza kadar geliyordu.”   

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