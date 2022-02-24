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“Askıda Robotik” kampanyası başlatıldı

Ankara merkezli bir firma, devlet okullarında okuyup, teknolojiye ilgi duymasına rağmen imkanı olmayan ilkokul öğrencilerine “kodlama” eğitimi vermek için “Askıda Robotik” kampanyası başlattı.
“Askıda Robotik” kampanyası başlatıldı

“Askıda Ekmek”, “Askıda Fatura”, “Askıda Çorba”, “Askıda Giysi” gibi çok sayıda sosyal sorumluluk kampanyasına “Askıda Robotik” adıyla bir yenisi eklendi. Ankara Kalkınma Ajansı destekli Sosyal Sorumluluk Platformu, TNT Robotic firması tarafından hazırlanan "Askıda Robotik"  projesinin fonlanmasını onayladı. Proje kapsamında, devlet okullarında okuyup teknolojiye yeteri kadar erişimi bulunmayan ilkokul çocuklarına, yaşlarına uygun bir şekilde robotik kodlama eğitimi verilmesi planlanıyor. Sosyal Sorumluluk Platformu tarafından fonlanması onaylanan proje, yeterli maddi desteği bulduğu takdirdi devlet okullarında hataya geçirilecek. 

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AMAÇ ÇOCUKLARI TEKNOLOJİYE YÖNLENDİRMEK
Proje sahibi Ayberk Kundakçı, “Askıda Robotik” kampanyasıyla ilgili bilgiler verdi. Kundakçı projeyle ilgili özetle şunları söyledi: “Projemizin amacı teknolojiye ilgisi olup imkânı yeterli olmayan ilkokul yaş grubundaki çocuklara STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kitleri kullanarak STEM bazlı bir eğitim imkânı sağlamaktır. Sosyal sorumluluk projesi olarak robotik ve teknoloji alanlarına çocukları yönlendirmek istiyoruz. Bu sebeple ‘Askıda Robotik’ adlı bir proje başlattık.” 

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK
“Askıda Robotik, devlet okullarındaki teknolojiye yeteri kadar erişimi bulunmayan çocukları STEM bazlı bir eğitim vererek öğrencileri bilgilendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Bu proje, temel olarak 9-10 yaş grubu olmak üzere ilkokul öğrencileri için düzenlenir. Verilen bu eğitim devlet okullarını kapsar ve planlanan eğitim süresi bir aydır. Temel blok tabanlı kodlama eğitimi, devre elemanları tanıtımı veya genel teknoloji bilgisi gibi konularda öğrencilere eğlenceli bir eğitim sunmayı amaçlar. Ayrıca eğitimlerde STEM kitleri de kullanılır. Kısacası, takım olarak planladığımız bu projedeki amacımız; teknolojiye ilgisi olup imkânı yeterli olmayan ilkokul yaş grubundaki çocuklara bu imkânı sağlamaktır.”

MADDİ DESTEK BEKLENİYOR
Projenin hayata geçmesi için maddi desteğe ihtiyaç olduğunu kaydeden Ayberk Kundakçı, “Maddi konularda sizlerden destek almak ve projemizi herkese duyurmak için sosyalsorumluluk.org‘a başvurduk. Biz de takım olarak teşekkür etmek ve desteklerinizi karşılıksız bırakmamak için destek miktarlarına göre planlanmış birkaç ödül hazırladık” dedi. 

DÖRT HAFTA ÜCRETSİZ EĞİTİM
Eğitimlerin 4 hafta olarak planlandığını söyleyen Kundakçı, “Eğitimin 1. haftasında ‘Doc’ adlı bir robot seti ile kodlamanın temellerini anlatacağız. Eğitimin 2. haftasında ‘Snap Circuit’ adlı bir set ile devam edeceğiz. Bu sette belli devre elemanları bulunmaktadır. Eğitimin 3. haftasında biraz daha uğraştırıcı bir kit olan ‘Lego We Do’ kiti ile blok tabanlı kodlamayı anlatıp kitteki lego parçaları ile yaptıkları robotu kodlamalarını bekleyeceğiz. Eğitimin 4. haftasında öğrencilerin proje tasarım yetkinliklerini geliştirmek amacı ile bu kitleri kullanarak öğrencilerin kendi projelerini çıkarmalarını ve bu projeleri bize anlatmalarını isteyeceğiz. Eğitim sonunda ise öğrencilere katılım sertifikalarını vereceğiz” ifadelerini kullandı. 

DESTEĞİ YAP OKULUNU SEÇ 
Askıda Robotik projesine https://www.sosyalsorumluluk.org.tr/proje/askida-robotik/2483 internet adresi üzerinden 100 TL ila 1000 TL arasında destek olunabiliyor. Projenin hayata geçmesi için ilk etapta 27 bin TL toplanması gerekiyor. Projeye destek olanlara eğitim verilecek devlet okulunu seçme hakkı tanınıyor. Proje hayata geçerse teknolojiye ilgisi olup yeterli imkanı olmayan ilkokul yaş grubundaki çocuklara ulaşılabilecek. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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