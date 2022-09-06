ASKİ’den dev yatırımlar

ASKİ’den milyarlık yatırımlar. Ankara’nın alt yapısı geçtiğimiz son üç yıldır yenilenmeye devam ediyor. Dış ilçeler dâhil neredeyse bütün ilçelerde ASKİ’nin yatırımları Başkentlilerin hizmetine sunularak, sorunlar çözülüyor.

Son yıllarda Büyükşehir Belediyesi Ankara’nın alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent’teki alt yapı seferberliğinde rekorlara imza atıyor. ASKİ bünyesinde yapılan yenileme çalışmaları Ankara’nın 25 ilçesinde mahallelerde açıktan akan pis suların toprak altına alınmasından, eski boruların değişimine, çevre ilçelerde sağlıklı su oluşturulmasından var olan alt yapı sorunlarına kadar birçok noktaya değinerek halkın sorunlarını çözüme kavuşturuldu. Uzak yakın demeden hız kesmeden yapılan çalışmalar vatandaşı mutlu ediyor.

SON ÜÇ YILDIR HIZLA DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkent halkının taleplerine kulak vererek yıllardır çözülmesi beklenen sorunları için kaynaklarını kullanmaya devam ediyor. Yıllardır ihmal edilen alt yapı çalışmaları, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı sorunlarına çözüm getiren ASKİ Genel Müdürlüğü vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak son 3 yıldır çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

SIKINTILAR ÇÖZÜM BULDU

Akyurt, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar ve Şereflikoçhisar ilçelerine yol, kaldırım, köylere konuk-taziye evleri ve çeşitli kırsal hizmetler götüren Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmalarla da bu ilçelerin ve mahallelerinin suyla ilgili sıkıntılarını çözüme kavuşturdu.

ALTYAPI YENİLENDİ

2019 yılında ASKİ Genel Müdürlüğü Başkentte yıllardır ihmal edilen içme sularına çözüm getirdi. Kalecik’te Eskiköy, Ovabağ ve Yüzbey Mahallelerinde 10 yıldır su sıkıntısı çektiklerini belirten Öztürk, mahalleyi temiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak için bölgeye duktil borulardan oluşan 2 bin 550 metre içme suyu hattı döşendiğini belirtti. Bununla beraber yapılan bir diğer çalışma ise Kahramankazan’da; Saray mahallesi Aksan Sanayi sitesi, Adnan Menderes Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Kayı Mahallesi Ardiyeciler Sitesi, Karalar Mahallelerinde su hattı altyapı çalışmaları yapılarak vatandaşın sorunları çözüme kavuşturuldu.

VATANDAŞ SAĞLIKLI SUYA KAVUŞTU

2021 yılında yapılan çalışmalar incelendiğinde ASKİ Genel Müdürlüğü, kuraklığa bağlı olarak özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını çözmek amacıyla Çubuk’un mahallelerinde altyapı çalışmaları gerçekleştirdi. İlçeye döşenen yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu hattı sayesinde Akkuzulu Mahallesi ile birlikte Kapaklı, Eskiçöte, Akbayır ve Küçükali Mahallesi de sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu.

ASBESTLİ BORULAR KALDIRILDI

Başkentte 220 kilometresi insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen asbestli olmak üzere yaklaşık 400 kilometrelik eskimiş içme suyu hattı 91 milyon TL maliyetle yenilendi. Su problemi yaşayan, tankerlerle su taşınan mahallelerin su sorunları çözüldü. 530 adet su deposu yapıldı. Yaklaşık 130 mahallede ise sondaj çalışması yapılarak su temini sağlandı.

POLATLI İÇME SUYUNA KAVUŞACAK

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Polatlı arasında 29 Ekim 2020’de yapımına başlanan ana isale hattı yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Proje tamamlandığında Etimesgut ilçesinin bir kısmı, Sincan Saray Toki bölgesi, Yenikent, Temelli, Anayurt Mahallesi, Anadolu OSB, Dökümcüler OSB, Başkent OSB ve Polatlı’nın tamamı temiz içme suyuna kavuşacak.

ETİMESGUT’A 163 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Son olarak Başkentte sağanak yağış olduğu zaman hayatın alt üst olmasından ötürü de tedbiri elden bırakmayan ASKİ Genel Müdürlüğü bu yılda çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Etimesgut İstasyon Caddesi’nde üç ayrı noktada yapılacak olan büyük deşarj yağmur suyu hattının oluşturulmasını olası sel baskınlarını önleyeceğini açıkladı. Öztürk, 162 milyon 994 bin 922 TL maliyetle en kısa sürede tamamlanacak olan çalışmada, yaklaşık altı kilometre atık su ve dört kilometre de yağmur suyu hattı yapılacağını söyledi.

Buket BESLEN/ İLKSAYFA