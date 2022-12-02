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Aslı Şen kimdir, nereli, kiminle evli, kaç yaşında? Aslı Şen'in eşi Metin Şen kimdir?

Aslı Şen sosyal medyadan yapmış olduğu Umre paylaşımı ile gündeme geldi. Altıncı kez Umre’ye giden Aslı Şen paylaşmış olduğu fotoğraf ile dikkat çekti. Peki, Aslı Şen kimdir, nereli, kiminle evli, kaç yaşında? Aslı Şen'in eşi Metin Şen kimdir?
Aslı Şen kimdir, nereli, kiminle evli, kaç yaşında? Aslı Şen'in eşi Metin Şen kimdir?

Sosyal medyayı güncel olarak kullanan Aslı Şen Youtube kanalından içerik üretiyor. Youtube kanalındaki İçeriklerinde kozmetik hakkında çeşitli yayınlar yapıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Ali Şen’in oğlu Metin Şen ile evli olan Aslı Şen yapmış olduğu paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, Aslı Şen kimdir, nereli, kiminle evli, kaç yaşında? Aslı Şen'in eşi Metin Şen kimdir?

 ASLI ŞEN KİMDİR? 

Aslı Şen 7 Eylül 1977 İstanbul doğumlu olup, aslen Artvin Arhavilidir. Bilkent Üniversitesi işletme mezunu olup yurtdışında çeşitli pazarlama eğitimleri almıştır.  Eğitimini bitirdikten sonra 2 sene boyunca bir prodüksiyon firmasında çalışmıştır. Hamileliğin ardından iş hayatına ara vermiştir. Şuan da 45 yaşında olan ünlü ismin kendine ait kozmetik markası bulunuyor. Aynı zamanda Youtube kanalında kozmetik yayınları yapıyor. Youtube videolarında ünlü isimlerle sohbet eden Aslı Şen izleyicilerini eğlendirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Ali Şen’in oğlu Metin Şen ile evli olan Aslı Şen girişimci, iş kadını ve kozmetikçi olarak hayatına devam ediyor.

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 METİN ŞEN KİMDİR? 

Metin Şen Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından biri olan Ali Şen’in oğludur. 20 Ocak 1970 yılında Danimarka’da dünyaya gelmiştir. 52 yaşında olan Metin Şen, University of Northhampton Kimya Mühendisliği’nden mezun olmuştur. 1986-1987 yılları arasında Ürün Müdür Yardımcısı görevi yapmıştır. 1990-2013 yılları arasında havacılık ve enerji sektöründe çeşitli şirketlerde görev almıştır. Ardından Dine Restoran’da Yönetim Kurulu Başkanı, 2017 yılından itibaren de Sensio İnternet ve Bilişim Hizmetleri’nde kurucu ortak görevi yapmıştır. Bir dönem ayrılıp boşanmış olsalar da tekrar evlenen Aslı Şen ve Metin Şen çiftinin iki adet çocuğu bulunuyor. 

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