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ASMMMO seçimlerinde Değişim Grubunu temsil edecek adayların tanıtımı yapıldı

Değişim Grubu’nun ASMMMO başkan adayı Sebahattin Gül, "İdeolojik söylemlerle yönetime gelenler, mesleğin sorunlarını unutarak ideolojik eylemlerine devam ediyorlar. Oda'nın hantal yapısını, güçlü ve birikimli ekibimizle harekete geçirmek istiyoruz" dedi.
ASMMMO seçimlerinde Değişim Grubunu temsil edecek adayların tanıtımı yapıldı

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (ASMMMO) 29 Mayıs'ta yapılacak seçimlerinde Değişim Grubunu temsil edecek adaylar, düzenlenen tanıtım toplantısında tanıtıldı. Çankaya'da bir otelde yapılan aday tanıtım toplantısına Ankara'nın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren çok sayıda serbest muhasebeci ve mali müşavir katıldı. Toplantıda Değişim Grubu'nun aday listesi sahneye tek tek çağrılarak tanıtıldı. 

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"GENÇ VE DONANIMLI KADRO KURDUK"
Değişim Grubu’nun ASMMMO Başkan adayı Sebahattin Gül, aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Değişim Muhasebeci Mali Müşavirler Grubu olarak az zamanda çok başarılı işlere imza attık. Çok kısa zamanda genç, donanımlı ve liyakatli arkadaşlardan oluşan kadrolarımızı kurduk. Çok geniş katılımlı etkinlikler yaptık. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan ve her aşamada bizlere yardımcı olan başta yürütme kurulu başkanımız Sayın Talip Şahiner ve diğer çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim"

"ODAYI İDEOLOJİK FİKİRLERDEN KURTARACAĞIZ"
"Değişim Grubunu, 33 yıldır yapılamayanları yapmak, çözülemeyenleri çözmek, mesleki mücadelede daha etkin rol almak için kurduk. Bizler kutuplaşan camiamızı toparlayıcı ve kucaklayıcı olmak istiyoruz. Meslektaşlarımız daha önce iki farklı anlayış arasında sıkışıp kaldı. İdeolojik söylemlerle yönetime gelenler, mesleğin ve meslektaşın sorunlarını unutarak ideolojik eylemlerine devam ettiriyorlar" 

"HANTAL ODAYI HAREKETE GEÇİRMEK İSTİYORUZ"
"Yoğun iş günlerinde bizlere vakit ayırdınız ve bizleri yalnız bırakmadınız. İnşallah 29 Mayıs'tan sonra bizler de sizleri yalnız bırakmayacağız. Bugüne kadar projelerimizi, mesleki sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi, kataloglarımızda, meslektaş ziyaretlerimizde, telefon aramalarında, gazetelerde ve radyo programları gibi birçok platformda dile getirdik. Sizlerden alacağımız yetki ile 29 Mayıs'tan sonra inşallah vaatlerimizi yerine getireceğiz. Gelmiş geçmiş bütün yöneticilere çok teşekkür ediyorum. 15 yıldır yönetimde bulundukları halde, 15 yıldır yapamadıkları şeyleri, halen 'yapacağız edeceğiz' diye önümüze seriyorlar. Odaların hantal yapısını, kendi haline bırakılmışlığını artık güçlü ve birikimli ekibimizle harekete geçirmek istiyoruz. Bu durum sadece Ankara odası için değil TÜRMOB için de geçerlidir"

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"33 YILDIR AYNI ANLAYIŞ YÖNETİYOR, DEĞİŞİM ZAMANI"
"Değişim Grupları birçok ilde iktidar oldu ve birçok ilde de fazlaca kurul üyeliği kazandılar. Artık değişim başlıyor. Şimdi sıra Ankara'da. Bizim diğer gruplardan farkımız şudur: bizler kurullarında en çok kadın, en çok genç ve en çok bağımlı aday barındıran bir ekibiz. Değişim Grubu olarak bizler herhangi bir siyasi partinin uzantısı değiliz. Mesleki problemlerimizin çözümü konusunda bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Biz önce Ankara'da, sonra da TÜRMOB'da ses getirmek için bu yola çıktık. Ve sesimiz de her yerden duyulmaya başladı. Meslek yasamızın kanunlaştığı 1989 yılından itibaren 33 yıl geçti. Mesleki sorunlarımız saymakla bitmiyor. 33 yıldır hep aynı anlayış, aynı düşünceler ve aynı kişiler mevcut. Bu aynı kişiler bir dönem denetleme kurulunda, bir dönem disiplin kurulunda, bir dönem yönetim kurulunda yer aldılar ve oda yöneticiliğini meslek haline getirdiler. Bu dönem de bizlere bir şans vermenizi istiyoruz."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA

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