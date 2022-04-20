ASTP Başkanı Mustafa Kır'dan İsveç’te Kur’an’ı Kerim’i yakma eylemine tepki: "LANETLİYORUZ"

ASTP Başkanı Mustafa Kır, İsveç’te Kur’an’ı Kerim’i yakmaya yönelik yapılan eylemleri kınayarak, “Güneş balçıkla sıvanmaz. Köpeklerin uluması bulutlara zarar vermez. Bu eylemi başlatan ve izin verenleri lanetliyoruz” dedi.

Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP) Başkanı Mustafa Kır, İsveç’te Kur’an’ı Kerim ’i yakmaya yönelik yapılan eylemleri kınadı. Avrupa’da İslamofobik eylemlerin ardı arkasının kesilmediğini vurgulayan Kır, eylemlere izin veren İsveç hükümetini de din düşmanlığını körüklemekle suçladı. Barışı zedeleyen menfur eylemlere göz yumulmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Kır, “Güneş balçıkla sıvanmaz. Köpeklerin uluması bulutlara zarar veremez” dedi.

İSVEÇ HÜKÜMETİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kır, sosyal medya üzerinden yaptığı tepki paylaşımında İsveç’te Kur’an’ı Kerim’i yakmaya yönelik gerçekleştirilen menfur eylemleri lanetledi. Kır, Avrupa’da İslamofobik eylemlerin ardı arkası kesilmediğini vurgulayarak, köpeklerin ulumasının bulutlara zarar veremeyeceğini söyledi. Kır, “Kutsal Kitabımız Kur’an’ı Kerimi yakma eylemi başlatan, aslen Danimarkalı ve İsveç vatandaşı olan aşırı sağcı Stram Kurs Partisi Lideri Rasmus Paludan’ı Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini, bu eylemi bir ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirip menfur eylemin yapılmasına müsaade eden İsveç hükümetini ve emniyet mensuplarını lanetliyoruz” diye tepki gösterdi.

GÖZ YUMULMASI KABUL EDİLEMEZ

Kır, “İsveç Hükümetinin ve İsveç polisinin Evrensel İnsan Hakları Bildirgesine ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırı bir şekilde ırkçılığı ve din düşmanlığını körükleyen, barışı zedeleyen menfur eyleme göz yumulması kabul edilemez. Kutsal kitabımızın yakılması İslam düşmanlığını maksatlı olarak tırmandırma, siyasi rant devşirme ve dünya gündeminde kendine yer bulma çabasından başka bir şey değildir.”

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ

“Şu iyi bilinmelidir ki güneş balçıkla sıvanamaz. Köpeklerin uluması bulutlara zarar veremez. Tevessül edilen Kur’an yakma eylemi ile Kur’an asla yok edilemez. ‘Kur'an’ı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız’ ayetinin belirttiği gibi, 15 asırdan beri Kur’an’ı Kerim lafzı ve manası ile Allah tarafından korunmakta Müslümanların gönüllerinde saklanmaktadır. Bu tür İslamafobik eylemler ile Kur’an’ın, Hz. Muhammed’in (s.a.v), İslam’ın ve Müslümanların değerinden hiçbir şey kaybettirilmesi mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA