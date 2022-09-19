Atalar, “Bu sektörün en büyük etkeni güven”

Çankaya’da yıllardır bilgisayarcılık yapan Yusuf Atalar bilgisayar ve teknik serviste güvenin önemini belirterek, “En önemli faktörler güven ve iletişim. Bu işe başlarken en çok bu iki kritere önem verdim.” dedi.

Küçük yaşlarda başlayan bilgisayara olan ilgisini meslek haline çeviren Yusuf Atalar, hızla gelişen teknoloji ve bilgisayarcılık hakkında gazetemize konuştu. En önem verdikleri etkenin güven olduğunu belirten Atalar, “Üniversitede okurken öğrenme amacıyla başladığım bilgisayarcılığa 2016 yılında profesyonel olarak devam ettim. İnsanlar genelde cihazlarını verdikleri kişilerin uzman olup olmadığını bilmemekten şikayetçiydi. Sistematik çalışmayan yerlerden dolayı insanlar güven sorunu yaşıyordu. Şirketleşme sürecine girdiğim an bunlara önem vererek başladım. Bu sektörün en büyük etkeni güven. Öncelikle insanların güvenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.



AİLENİN BİR PARÇASI

Bilgisayarlara olan ilgisinin çok küçük yaşlarda başladığını söyleyen Atalar sözlerine, “Üniversitede okul harçlığımı çıkartmak için çevremdeki insanların bilgisayarlarını onarmaya başladım. Arkadaşlarımın bilgisayarlarını tamir ederek eğitim ihtiyaçlarımı karşılıyordum. Yavaş yavaş ismim duyulmaya başlayınca aslında bu mesleğe büyük bir ihtiyaç olduğunu gördüm. İnsanlar genelde cihazlarını verdikleri kişilerin uzman olup olmadığını bilmemekten şikayetçiydi. Çok yüksek fiyatlar verdikleri halde aldıkları hizmetin bunu karşılamadıklarından şikayetçiydi. En büyük sorunlardan bir tanesi de cihazı bir noktaya bıraktıkları zaman karşıdaki insanın iletişim yeteneği müşterilere güven vermiyordu. Sistematik çalışmayan yerlerden dolayı insanlar güven sorunu yaşıyordu. Müşteriler cihazlarını verirken geri alma sürelerini öğrenemiyorlardı. Sürekli müşterilerin takip etmesi gerekiyordu. Şirketleşme sürecine girdiğim an bunlara önem vererek başladım. 2016 yılında şirketleşme süreci başladı. Okuduğum okulda da çevrem olduğu için yine okula yakın bir bölgede dükkân açtım. Hiçbir zaman dışarıya reklam yapmadım. Kendi çevrem ve referanslar üzerinden bugünlere kadar geldim. Burada biz aslında ailenin bir parçasıyız. Ben sahip olduğum bilgi ile sizi en iyi şekilde yönlendirmekle yükümlüyüm” şeklinde devam etti.



TEKNİK SERVİSTE ÜÇ AŞAMA

Müşterileriyle olan iletişiminin çok önemli olduğunu ifade eden Atalar, “Bu sektörün en büyük etkeni güven. Güveni de sağlamanın temel kuralı iletişim. Müşteri geldiği zaman ilk iletişim kurduğunda, seninle sohbet etmeye başladığında eğer işine hakimsen ve yapacağın işlemleri çok şeffaf bir şekilde müşteriye anlatabiliyorsan burada bir güven oluşuyor. Piyasada şu çok oluyor: “Sen bırak cihazı bakarız, hallederiz.” Böyle bir hizmet anlayışı kesinlikle olmamalı. Ben iletişime çok dikkat ederim. Hem insanların güvenini kazanmak hem de bir cihaz bıraktıklarında içlerinin daha rahat etmesini nasıl sağlarım diye düşündüğümde ilk üç faktörü öne çıkarttım. İnsanlar buraya geldikleri zaman ilk verdiğim bilgiler arasında sorun tespiti var. Sorun burada çıkarsa şu işlem yapılır, şu kadar bir ücret çıkar ve süre olarak şu kadar bir süre alır diyorum. Aşamaları sıralamak gerekirse öncelikle sorun tespiti daha sonra fiyatlandırma ve en son olarak da ne zaman biteceği diyebilirim” dedi.

“YAPTIĞIM İŞTE ÇOK MUTLUYUM”

Bilgisayarcılık mesleğinde çok mutlu olduğunu belirten Atalar, “Özellikle Ankara’da yaşayan insanlarda bilgisayarcılara karşı bir güven problemi vardı. Bunu kırabilmek için ve insanların da güvenin kazanabilmek için teknik servis kısmımızı gösteren şeffaf bir cam kullandım. Ben yaptığım işte çok mutluyum ve severek yaptığım bir iş. Yaptığım işlerde hiçbir endişem olmadığı için burada müşteri otururken içerideki işlemleri izleyebiliyor ve insanlar cihazlarını görebiliyorlar. Bu durum da güven sağlıyor. Bu cihazlar insanların kişisel eşyaları. Herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için biz çift kamera sistemiyle çalıştığımız alanı kayıt altına alıyoruz. Biz güven üzerinde çok durarak güvene çok özen gösteriyoruz. Bazı firmalar özellikle bu yüzden cihazlarını bize getiriyor” ifadelerini kullandı.

“KENDİMİZİ GÜNCEL TUTMALIYIZ”

Teknolojinin gelişme hızına dikkat çeken Atalar, “Teknoloji çok büyük bir ivmeyle gelişiyor. Her sene şirketler bir üst model çıkartıyorlar. Önceden birçok teknoloji ürünü ihtiyaç bazında alınırdı. Artık her sene yeni bir ürün çıktığında insanlar o ürüne geçmek istiyorlar. Aslında ihtiyaçları olmasa bile yeni ürünü istiyorlar. Tüketim alışkanlıklarını değiştiren en önemli etkenlerden biri teknolojinin çok hızlı gelişmesi. Sürekli yeni bir model çıkıyor. Yeni aldığınız bir telefonun belki de altı ay sonra yeni bir modeli çıkıyor. Bizim teknolojik ürünlerin hepsine ayak uydurabilmemiz için çok sıkı takip etmemiz gerekli. Bizim işimiz insanlara teknoloji konusunda hizmet sağlamak olduğu için biz piyasayı çok sıkı takip ediyoruz. Örneğin yeni bir işletim sistemi çıktığında bu işletim sisteminin artıları ve eksilerine bakıyoruz. Bu durum da bizi sürekli güncel tutuyor” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Enes Boyacı / İLKSAYFA