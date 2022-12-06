Türkiye’de 861 adet baraj bulunmaktadır. Bu barajlardan biri olan Atatürk Barajı 817 kilometre kare boyundadır. Peki, Atatürk Barajı nerede, özellikleri neler? Atatürk Barajı hangi amaçla kullanılıyor? Barajlardan enerji nasıl elde edilir?

Barajlar insanların içme ve sanayi suyunu temin eder. Hidroelektrik üretme ve nehirlerdeki suyun kontrolünü sağlamaya yarayan barajlar, ülke ekonomisinde ve insan hayatında önem arz etmektedir. Türkiye’nin en büyük barajı Atatürk Barajıdır. Peki, Atatürk Barajı nerede, özellikleri neler? Atatürk Barajı hangi amaçla kullanılıyor? Barajlardan enerji nasıl elde edilir?

ATATÜRK BARAJI NEREDE?

Atatürk Barajı Türkiye’nin Adıyaman ve Şanlıurfa şehirleri arasındadır. Fırat Nehri üzerine kurulan Atatürk Barajı Türkiye’nin en büyük barajıdır. Şanlıurfa ilinin Bozova ilçesine 24 kilometre uzaklıktadır. Aynı zamanda Adıyaman iline de 51 kilometre mesafededir. 817 kilometre kare boyutundaki Atatürk Barajının tamamlanmasının ardından Türkiye’nin en büyük üçüncü gölü olan Atatürk Baraj Gölü oluşmuştur. Atatürk Barajı’nın 1983 yılında inşaat işlemleri başlamış 1992 yılında işletmeye başlanılmıştır. Gövde dolgu tipi kaya olan yüksekliği 169 metredir. Türkiye’nin en büyük projelerinden olan Güneydoğu Anadolu Projesi’nin içinde yer alan Atatürk Barajı ülke ekonomisi açısından değerli bir barajdır.

ATATÜRK BARAJI HANGİ AMAÇLA KULLANILIYOR?

Atatürk Barajı enerji ve sulama amacıyla kullanılıyor. Barajların yapılmasının hem insan hayatında hem de ülke ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Barajlar içme, kullanma, sanayi suyu sağlaması, balıkçılık, rekreasyon olanakları, hidroelektrik enerji elde etme ve nehirlerdeki suyun kontrolü gibi birçok amaçla yapılıyor. Yapılan barajlar insanları sellerden koruyor. Barajlar sadece enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp ülkelerin sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesini sağlıyor. Barajlar sayesinde yeni istihdam alanları oluşuyor.

BARAJLARDAN ENERJİ VE SULAMA NASIL ELDE EDİLİR?

Barajlarda biriken su, potansiyel bir enerjiye sahip oluyor. Barajdaki suyun yükselmesi enerjinin de yükselmesine yol açıyor. Baraj kapaklarının açılmasının ardından biriken suyun inmesi sonucu potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşüyor. Türbinlerin dönmeye başlaması ile de Kinetik enerji mekanik enerjiye dönüşüyor. Sulama yönteminde ise tarımda kullanılan suyun doğal yollarda bulunamadığı durumlarda barajlar devreye giriyor. Barajlar tarımsal sulama, insanlar için gerekli suyu sağlama, depolama faaliyetlerinin yanı sıra insanları sellerden korumak ve ırmakların yönünü değiştirmeye de yarıyor.

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