ATEM Başkanı Akçam'dan kiraların artmasıyla ilgili açıklama: "Yasal değil!"

Fahiş kira artışlarına ilişkin gazetemize konuşan ATEM Başkanı Hakan Akçam, ev ve iş yeri sahiplerinin kafasına göre kira zammı yapmasının yasal olmadığını, zam oranının sadece TÜFE'ye göre belirlenebileceğini söyledi.

Konut yetersizliği ve enflasyon artışının yanı sıra fırsatçılık yapan bazı ev ve işyeri sahipleri, kiralara fahiş oranda zam yapıyor. Zamma karşı çıkan kiracılar ise "çık" baskısıyla karşı karşıya kalıyor.

Gazetemize konuşan Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, ev ve iş yeri sahiplerinin kafasına göre kira zammı yapmasının yasal olmadığını, zammın TÜFE oranına göre belirlenebileceğini söyledi.

SÖZLEŞMEYE BAĞLI KALMAK ZORUNDALAR

Akçam, "Ev sahibi, kiracı ilişkilerinde hiç kimse kira artırımı yapamaz. Bu konuda yapılan Kontratlar Borçlar Kanunu hükmüne göre (Yıllık ortalama TÜFE oranı) yapılır. Yapılan sözleşmeler her zaman geçerlidir. Taraflar kontrat bitimine kadar sözleşmelerine bağlı kalmak zorundadırlar" dedi.

DÜZENLEMEYE TARAFLAR UYMALI

Kira zammıyla ilgili yapılacak düzenlemeye tarafların uymak zorunda olacağını belirten Akçam, "Bu konuyla ilgili farklı bir düzenleme gelirse herkes bu düzenlemeye de uymak zorunda kalacak. Ev sahibi kiracı ilişkilerinde ev sahipleri 5 yıl sonunda kiralarının emsalin altında kalması durumunda kira artırım davası açabilmektedir. Bu konuda tekrar bir düzenleme yapılacağı ile ilgili haberler olsa da henüz bir düzenleme yapılmamıştır" diye konuştu.

BAKAN MUŞ, KİRA HÜKMÜNÜ HATIRLATTI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz günlerde kira artışları konusunda şu açıklamayı yaptı: "Üretici, tedarikçi, perakende işletmelerce bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz. Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu, tüketicinin malları ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu, kira sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi de Türk Borçlar Kanunu ile hüküm altına alınmıştır."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-