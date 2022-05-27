ATİD Başkanı Birol Akman, "“Ankara artık bir turizm kenti"

ATİD Başkanı Birol Akman, Başkent’in turizmde artık daha etkili ve öncü olacağını belirterek, “Ankara artık bir turizm kenti. Yıllık 500 bin kişilik turist potansiyeli, önce 2 milyona sonra 5 milyona ulaşacak. Buna emin olabilirsiniz” dedi.

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman, “ATİD Turizmin En'leri Ödül Töreni”nde yaptığı konuşmada, uzun uğraşlar ve çabalar sonucunda Ankara’nın artık bir turizm kenti olduğunu, Başkent’in turizm potansiyelinin arttığını belirtti. Akman, “2019’daki 500 bin kişilik turizm potansiyeli, 2025’te 2 milyona, 2028 yılında da 5 milyonluk turist hedefine ulaşacaktır. Bu da bize gurur verecektir” dedi.

25 FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) tarafından düzenlenen, turizm sektörünün önde gelen otel, restoran, acente, proje ve kişilerinin ödüllendirildiği “ATİD Turizmin En'leri Ödül Töreni”nin üçüncüsü, Çankaya’da bir otelde gerçekleştirildi. Programa 20’ye yakın milletvekili ile birçok siyasetçi ve iş insanı katıldı. 25 farklı kategoride ödül verildi.

TURİZM POTANSİYELİNİ YUKARIDA ÇEKTİK

Akman, uzun bir aradan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katılımın yoğun olmasının sevindirici, sebebinin ise dernek olarak verdikleri emeğe bağladı. “Ankara’nın turizmde layık olmadığı bir yerde olduğunu sürekli dile getirdik” diyen Akman, “Sadece çalışarak, üreterek ve elimizi taşın altına koyarak, Başkent turizm potansiyelinin yukarıya çekileceğini anlattık. Bunu uygulamaya geçirmeye çalıştık. İnanıyor ve biliyorduk ki bunu yapacak gücümüz vardı” diye konuştu.

ANKARA ARTIK TURİZM KENTİ

Akman sözlerini şöyle sürdürdü, “Ankaralı turizmciler olarak içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemde çok çalıştık, çok çaba gösterdik. Ankara’ya uzun yıllardan sonra büyük bir festival geliyor. Bu çabalarımız sonrası gerçekleşecek olan “Başkent Kültür Yolu Festivali” kentimiz ve biz turizmciler için çok büyük önem taşımaktadır. Ankara da artık turizm kenti kabul edilmektedir. Eminim ki bu festival ileride Ankara’da yapılacak çok büyük organizasyonların ilki olacak. Bu festivali düzenleyen ve emek veren herkese teşekkür ediyorum.”

BAŞKENT ÖNCÜ VE ETKİLİ OLACAK

Konuşmasında, programa katılan 20’ye yakın milletvekiline de atıfta bulunan Akman, “20 vekil ile mecliste grup kuruluyor. Bizde diyebiliriz ki artık ATİD’in de mecliste bir grubu var. Bu çabalarımızın sonucudur. Başkent her konuda olduğu gibi turizmde de öncü ve etkili olacak. Buna emin olabilirsiniz. Ankara için bu katılım çok önemli. Ankara bundan sonra çok güzel yerlere gelecek ve çok daha gelişerek, turizm kenti olacak. 2019’daki 500 bin kişilik turizm potansiyeli, 2025’te 2 milyona, 2028 yılında da 5 milyonluk turist hedefine ulaşacaktır. Bu da bize gurur verecektir”

Emrah Özcan/İLKSAYFA