  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

ATİD Başkanı Birol Akman, "“Ankara artık bir turizm kenti"

ATİD Başkanı Birol Akman, Başkent’in turizmde artık daha etkili ve öncü olacağını belirterek, “Ankara artık bir turizm kenti. Yıllık 500 bin kişilik turist potansiyeli, önce 2 milyona sonra 5 milyona ulaşacak. Buna emin olabilirsiniz” dedi.
ATİD Başkanı Birol Akman, "“Ankara artık bir turizm kenti"

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman, “ATİD Turizmin En'leri Ödül Töreni”nde yaptığı konuşmada, uzun uğraşlar ve çabalar sonucunda Ankara’nın artık bir turizm kenti olduğunu, Başkent’in turizm potansiyelinin arttığını belirtti. Akman, “2019’daki 500 bin kişilik turizm potansiyeli, 2025’te 2 milyona, 2028 yılında da 5 milyonluk turist hedefine ulaşacaktır. Bu da bize gurur verecektir” dedi.

thumbnail_dsc_0599.jpg

25 FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ
Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) tarafından düzenlenen, turizm sektörünün önde gelen otel, restoran, acente, proje ve kişilerinin ödüllendirildiği “ATİD Turizmin En'leri Ödül Töreni”nin üçüncüsü, Çankaya’da bir otelde gerçekleştirildi. Programa 20’ye yakın milletvekili ile birçok siyasetçi ve iş insanı katıldı. 25 farklı kategoride ödül verildi.

TURİZM POTANSİYELİNİ YUKARIDA ÇEKTİK
Akman, uzun bir aradan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katılımın yoğun olmasının sevindirici, sebebinin ise dernek olarak verdikleri emeğe bağladı. “Ankara’nın turizmde layık olmadığı bir yerde olduğunu sürekli dile getirdik” diyen Akman, “Sadece çalışarak, üreterek ve elimizi taşın altına koyarak, Başkent turizm potansiyelinin yukarıya çekileceğini anlattık. Bunu uygulamaya geçirmeye çalıştık. İnanıyor ve biliyorduk ki bunu yapacak gücümüz vardı” diye konuştu.

ANKARA ARTIK TURİZM KENTİ
Akman sözlerini şöyle sürdürdü, “Ankaralı turizmciler olarak içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemde çok çalıştık, çok çaba gösterdik. Ankara’ya uzun yıllardan sonra büyük bir festival geliyor. Bu çabalarımız sonrası gerçekleşecek olan “Başkent Kültür Yolu Festivali” kentimiz ve biz turizmciler için çok büyük önem taşımaktadır. Ankara da artık turizm kenti kabul edilmektedir. Eminim ki bu festival ileride Ankara’da yapılacak çok büyük organizasyonların ilki olacak. Bu festivali düzenleyen ve emek veren herkese teşekkür ediyorum.”

ftvxuvzwiaao9is.jpg

BAŞKENT ÖNCÜ VE ETKİLİ OLACAK
Konuşmasında, programa katılan 20’ye yakın milletvekiline de atıfta bulunan Akman, “20 vekil ile mecliste grup kuruluyor. Bizde diyebiliriz ki artık ATİD’in de mecliste bir grubu var. Bu çabalarımızın sonucudur. Başkent her konuda olduğu gibi turizmde de öncü ve etkili olacak. Buna emin olabilirsiniz. Ankara için bu katılım çok önemli. Ankara bundan sonra çok güzel yerlere gelecek ve çok daha gelişerek, turizm kenti olacak. 2019’daki 500 bin kişilik turizm potansiyeli, 2025’te 2 milyona, 2028 yılında da 5 milyonluk turist hedefine ulaşacaktır. Bu da bize gurur verecektir” 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Su Kesintisi 27 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ27 Mayıs 2022 Cuma 10:24
  • Başkent Kültür Yolu Festivali başlıyor27 Mayıs 2022 Cuma 05:05
  • Peygamber Efendimiz'in Ümmetine Düşkünlüğü27 Mayıs 2022 Cuma 04:04
  • Anadolu Antikacıları Derneği Başkanı Sarı vatandaşı uyardı!27 Mayıs 2022 Cuma 03:03
  • Unutulmamanın Yolu27 Mayıs 2022 Cuma 02:02
  • Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği'nden Dezavantajlı bireylere yardım eli27 Mayıs 2022 Cuma 01:01
  • Kurtuluş Parkı’nın devredileceği söylemlerine ABB’den pankartlı yalanlama26 Mayıs 2022 Perşembe 05:05
  • Necip Fazıl - Nazım Hikmet münakaşasına bir başka bakış26 Mayıs 2022 Perşembe 04:04
  • ASMMMO seçimlerinde Değişim Grubunu temsil edecek adayların tanıtımı yapıldı26 Mayıs 2022 Perşembe 03:03
  • Aynı Döngü İçerisine Girmek26 Mayıs 2022 Perşembe 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti