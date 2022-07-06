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AVM'lerde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın etti. Keçiören’de bir alışveriş merkezinde objektiflerimize yansıyan kareler yoğunluğu gözler önüne serdi.
AVM'lerde bayram yoğunluğu

Hayatımızı derinden etkileyen Koronavirüs salgını, alışveriş merkezlerindeki ziyaretçilerin azalmasına sebep olmuştu. Koronavirüs salgınının etkisini yitirmeye başlamasıyla birlikte alışveriş merkezleri eski düzenine geri dönmeye başladı. Başkent’te alışveriş merkezleri kurban bayramının da yaklaşmasıyla vatandaşın ilk tercihleri arasında oldu. Vatandaşlar pandemi sonrası doya doya alışveriş yapabildikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

MUTLU HİSSETTİRİYOR

Konuyla ilgili gazetemize bilgi veren vatandaşlar, “Salgının izleri hala devam ediyor. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapamasak bile alışveriş merkezlerine gelip istediğimizi görerek almak uzun zaman sonra bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

“KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ”

İnternetten alınan ürünlerde sorun yaşadıklarını belirten vatandaşlar, “Aldığımız ürünlerde sorun yaşıyorduk. Ya bedeni olmuyordu, ya da görerek almadığımız için defolu ürün yollanıyordu. Üzerimize uyan çok nadir kıyafet bulabiliyorduk. Şu an doya doya alışveriş yapabilmenin keyfini çıkarıyoruz” diye konuştu.

NERDE O ESKİ BAYRAMLAR

Kurban bayramı yaklaşırken bayramlık almak, dolaşmak için alışveriş merkezini tercih eden bölge halkı, “Bayram yaklaştı. Çocuklarımız bayramlık sevinciyle dolup taşıyor. Onlar mutlu olunca bizlerde mutlu oluyoruz. Pandemi sonrası eski bayramlara yaklaşıyor olmamız çok güzel. Eski bayramların yerini hiçbir şey tutmuyor” diyerek eski bayramlara olan özlemlerini dile getirdi.

Buket Beslen/ İlksayfa 

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