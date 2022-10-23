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Avrupa'dan yeni nesil dumansız sobaya yoğun ilgi

Ulus Sobacılar Çarşısı’nda esnaflık yapan Yakup Kaymak, yeni nesil dumansız sobaya Avrupa ülkelerinden yoğun talep olduğunu belirterek, “Yok satıyoruz. Peletli sobaya talep çok fazla. Önden kaparo alarak ürünleri hazırlayıp, yolluyoruz" dedi.
Avrupa'dan yeni nesil dumansız sobaya yoğun ilgi

Ulus Sobacılar Çarşısı’ndaki yeni tasarım dumansız soba, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Sıkıştırılmış talaşın yakıt olarak kullanıldığı soba, içindeki tasarım sayesinde normal tip sobaya göre daha fazla sıcaklık veriyor. Üstündeki seyyar aparat sayesinde yemek pişirmeyi de mümkün kılan bu sobaya hem yurt içi hem de yurt dışından talep çok. Konu hakkında gazetemize konuşan Esnaf Yakup Kaymak, “Gerek ülkemizden gerekse de Avrupa’dan gelen yoğun talebi karşılayamıyoruz.  Müşterilerimiz mağdur olmasın diye önden kapora alarak, bir hafta süreyle üretip, teslim ediyoruz” dedi.  

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 KAPORALI TESLİMAT 

Elektrik ve doğal gaz faturalarına gelen zamlardan sonra vatandaşlar yüksek faturalara çözüm aramaya başladı. Başkent Sobacılar Çarşısı’nda uzun yıllardır soba üretimi ve satışı yapan Yakup Kaymak, son aylarda peletli sobalara Avrupa ülkelerinden gelen büyük talebin etkisiyle çalışma ve vardiya saatlerini artırdıklarını, yaşanan yoğunluk nedeniyle önden kapora alarak, bir hafta süreyle sobayı teslim edebildiklerini kaydetti. 

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 YOK SATIYORUZ 

Dört yıldır Sobacılar Çarşısı’nda soba satışı yapan, Sitelerde ise fabrikası bulunan Kaymak, “Şu anda biz Sobacılar Çarşısı’nda peletli sobamızı yok satıyoruz. Bizden başka üretip, satan yok. Bu sene doğalgaz fiyatının artması, Rusya’nın gazı kesmesinin ardından yurt dışı ve yurt içinden peletli sobaya gerçekten çok ilgi oldu. Özellikle Hollanda, Almanya, İtalya başı çekiyor, ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz. Bizde bunun çözümünü, müşterimizin mağdur olmaması için önden kaparo alarak, sobayı hazır hale getirip, ulaştırıyoruz. En geç 1 hafta içerisinde ürün hazır hale gelip teslim edilmiş oluyor. Yani bizler yoğunluk sebebiyle gün vererek sobayı yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.  

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 DERDİ TASASI YOK  

Kaymak, “Yakıt tüketimi 1,2-1,5 kilogram civarında. Isıtma kalitesi iç mekândaki hava kalitesine, oksijen oranına, coğrafi konuma göre değişiyor. Isıtma performansı olarak bakıldığında klasik sobalardan farksız, fakat diğer sobalarda alev bittiğinde sürekli olarak yakıtla beslemeye devam ediyorsunuz, bu arada kovanız doluyor, bir de o kovayı boşaltıp yeni kova koymak zorundasınız. Bu sobada böyle bir sorun yaşamıyorsunuz. Ayrıca baca çıkma, baca temizleme derdi olmuyor. Zehirlenme de olmaz. Aslında tamamen sizin için oluşturulmuş bir soba. Yorulmuyorsunuz ” dedi. 

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 TASARRUF SAĞLAYAN YENİ NESİL SOBA 

“Peletli sobaların büyüğü 130 metreye, küçük olan ise 80-90 metreye kadar ısıtır” ifadesini kullanan Kaymak, “Dış mekân sobası 1 saatte 1 kilo pelit yakar. Kısık ayarda ise 11 saate kadar sıcaklığını attığınız pelitle sağlarsınız. Genelde vatandaşımız tasarruf sağladığı için bu sobaya yöneliyor ama yönelmeyenlerin tercihi de her yıl olduğu gibi kuzine sobalardan yana fakat İş ve köy konumunda kombi sistemini andırdığı için buna geçiş var. Normal sobadan daha çok tercih ediliyor. Ev sobası olarak kullanılabiliyor. Boyutları, şekli kullanılacak alana göre değişiyor” ifadelerini kullandı. 

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 HEM ÇEVRE HEM İNSAN DOSTU 

Kaymak, fiyatlarının her keseye hitap ettiğini, yetişemediklerini vurgulayarak, “Şimdi kömürün tonu 7-8 bin lira. Kişi hem odun alacak, hem kömür alacak. Her hafta baca temizleyecek. Boru temizleyecek. Ama bu soba sadece talaşın sıkıştırılmış hali biz buna pelit deriz, yani pelitle çalışıyor. Hava sirkülasyonuyla çalıştığı için bu boruyu mecbur takmak zorundayız. Ben bu sobanın havasını kestiğim zaman dışarıya duman vermez. Geri açtığımızda ise içeride biriken dumanı verir. Kendi dolaşımıyla, dumanını içinde yakar. Ürünün tasarımında ve iç kırıcılarında bulunan turbo şarj sistemi adı verilen uygulamayla duman sobanın içinde dönerek gazın tekrar yanmasını sağlıyor. Yanıcı madde olarak kullanılan pelet ise içerisinde herhangi bir kimyasal içermediği için hem zararlı gaz zehirlenmesinin önüne geçiyor hem de doğayı kirletmiyor ” diyerek konuşmasını noktaladı.  

Buket Beslen/ İLKSAYFA-

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